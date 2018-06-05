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Эксперты определят степень влияния ЧМ-2018 на туризм в России

Вторник, 05 Июня 2018 10:59
Эксперты определят степень влияния ЧМ-2018 на туризм в России Фото из открытых источников

Чемпионат мира по футболу, который в этом году осуществляется на территории Российской Федерации, должен способствовать росту туристического потока, направленного в Россию — уверены эксперты в туристической отрасли.

 

По данным тематического портала newstraveller.ru, сегодня, пятого июня, состоится конференция по вопросам туризма, в которой поучаствует Майя Ломидзе, руководитель Ассоциации туристических операторов РФ.

 

Самой горячей темой обсуждения будет активизация отечественного туристического бизнеса, которую вызовет, как уверены специалисты, ЧМ-2018. На конференции, кроме того, будет озвучена некоторая конкретная информация о численности иностранных болельщиков, которые посетят Россию в рамках ЧМ.

 

"Предполагается, что в городах, где будут проходить игры чемпионата, на двадцать - двадцать пять процентов увеличится туристический поток. То есть, пользу, которую ЧМ-2018 принесет для туристического бизнеса, трудно переоценить", — отмечают эксперты.

 

Российским властям, как отмечается, стоит продолжить работать в направлении, которое ведет к проведению на территории России спортивных и культурных событий грандиозного масштаба.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости Туризм
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