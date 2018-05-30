Ложка дегтя на ЧМ-2018: чем кормят волгоградскую полицию накануне Мундиаля?

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В то время как российские города один за другим рапортуют о своей готовности провести матчи Мундиаля-2018, скандал вокруг ситуации с питанием волгоградских полицейских, прибывших из областных населенных пунктов охранять порядок на главном футбольном событии года, омрачает репутацию Волгограда как хозяина Чемпионата в регионе.

В последние дни в социальных сетях, а также в региональных и федеральных СМИ активно обсуждается видео, которое иллюстрирует, как организована система питания волгоградской полиции накануне Чемпионата мира по футболу 2018. Многие сотрудники ведомства приехали из отдаленных населенных пунктов области для укрепления мер безопасности во время мирового события. При этом обещанных «командировочных» им не выплатили, а в самом Волгограде в прямом смысле слова перевели на «сухой паек». Каждый сотрудник в условленное время получает полагающуюся ему порцию холодной еды. Как показано в видео, за отсутствием столового помещения сотрудники едят пищу там, где ее и выгрузили из кузова грузовика – неподалеку от свалки. Такое положение дел вызвало негодование полицейской общественности, явно диссонируя с общей картиной готовностью города к Чемпионату.

Напомним, несколько дней назад в СМИ активно сообщалось о строительстве новых транспортных развязок, ремонте дорог и социальных учреждений, а также обустройстве городских площадок для фестиваля болельщиков накануне Мундиаля. Специально к Чемпионату в городе даже построили детский шалаш и игровые комплексы. И вот буквально за пару недель до начала события выясняется, что структуры, призванные блюсти порядок на стадионе и в городе, остались не обеспеченными горячим питанием в отличие от остальных участников организаторского процесса. Более того, скандальное видео со скудными сухими пайками для полиции некоторое время назад уже наделало шума в регионе, когда в Волгограде проходил восточно-экономический форум. Тогда один из ведомственных сотрудников снял содержимое ланч-бокса, которое представляло собой лишь половину огурца, один помидор, вареное яйцо и два куска хлеба. Полицейского уволили, как, к слову, и авторов видео «обед на свалке». Однако проблема после этого остается нерешенной.

Вероятной причиной позора, подобравшегося буквально исподтишка и оказавшегося неожиданностью для некоторых чиновников, скорее всего, стала экономия ведомства на питании сотрудников. Вследствие этого, тендер на обслуживание выиграл самый «дешевый оператор», который, судя по всему, просто не потянул нагрузки. К счастью, это произошло более чем за 2 недели до Чемпиона, когда еще не поздно все исправить.

Добавим также, что помимо питания, условия быта волгоградских полицейских также весьма удовлетворительные. По словам, родственников, сотрудников ведомства поселили в заброшенный детский лагерь со спартанскими условиями и без воды в туалете. Полицейские ютятся по 40 человек в корпусе. Можно только догадываться, с каким настроем ведомственные работники будут защищать столь «гостеприимный» город от всякой угрозы и опасностей.