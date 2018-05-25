Калининградская область готовится к проведению конкурса «Зеленоградск. Любовь. Футбол»

Жители города Зеленоградск Калининградской области объявили о готовности провести флешмоб для футбольных болельщиков, которые приедут в Россию на чемпионат мира-2018. Первого июня для них начнется уникальный конкурс «Зеленоградск. Любовь. Футбол». Об этом информирует ИА «Государственные вести».
Как сообщил руководитель местной Ассоциации отельеров и ресторатов С.Куренков, проведение конкурса мотивировано желанием направить эмоции футбольного сообщества в мирное русло. Туристы смогут познакомиться с Зеленоградском и отметить для себя, что им хочется вернуться сюда.
По словам члена жюри, журналистки О.Обрехт, любовь и футбол едины в неприятии фальши. Для участия в конкурсе нужно будет проявить на фото свою любовь к близкому человеку и футболу. Затем нужно будет запостить селфи в Instagram с хештегом #ЗеленоградскЛюбовьФутбол или #ZelenogradskLoveFootball».
Отмечается, что организаторы гарантируют трем парам-победителям бесплатный отдых в ведущих зеленоградских отелях. Отдых будет предоставлен в дни Рождественских каникул.
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