Понедельник 21 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Спорт» ЧМ по хоккею 2018: Сборная Швеции защитила чемпионский титул

ЧМ по хоккею 2018: Сборная Швеции защитила чемпионский титул

Понедельник, 21 Мая 2018 08:13
ЧМ по хоккею 2018: Сборная Швеции защитила чемпионский титул Фото из открытых источников

Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2018 года, пишет Лента.ру.

 

Встреча прошла в воскресенье, 20 мая. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. В составе шведов отличились Густав Нюквист (18-я минута) и Мика Зибанеджад (35-я). Швейцарцы ответили шайбами Нино Нидеррайтера (17-я) и Тимо Майера (24-я). В серии буллитов команда Швеции оказалась точнее — 2:1.

 

Таким образом, шведы защитили титул, завоеванный в прошлом году. В четвертьфинале турнира они также обыграли швейцарцев.

 

Ранее 20 мая сборная США разгромила команду Канады в матче за третье место. Встреча завершилась со счетом 4:1. Турнир проходил в Дании с 4 по 20 мая.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Чемпионат мира 2018 хоккей
Главное за сутки
Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства, получив более 5,8 миллиона голосов (около 68%), сообщила глава Национального избирательного совета (НИС) Тибисай Лусена. "После подсчета 92,6% бюллетеней при участии…
Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД США нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и разрабатывают ракеты дальностью от 500 до 5 тыс. км. Об этом заявил начальник управления Министерства обороны РФ по…
ЧМ по хоккею 2018: Сборная Швеции защитила чемпионский титул ЧМ по хоккею 2018: Сборная Швеции защитила чемпионский титул Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2018 года, пишет Лента.ру. Встреча прошла в воскресенье, 20 мая. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.…

Читайте также
Матч ТВ будет транслировать состязание между «Зенитом» и ЦСКА Матч ТВ будет транслировать состязание между «Зенитом» и ЦСКА Общедоступный спортивный канал "Матч ТВ" будет производить прямую трансляцию поединка двадцать восьмого тура Российской футбольной Премьер-Лиги между ЦСКА и "Зенитом". По данным ресурса "Бомбардир", встреча, о которой идет речь, будет…
Первый всероссийский турнир Чемпионики завершен Первый всероссийский турнир Чемпионики завершен Завершился первый Всероссийский футбольный турнир среди детей от 5 до 6 лет, проведенный крупнейшей российской сетью футбольных школ Чемпионика среди своих филиалов. 21 апреля крупнейшая в России сеть футбольных школ…
Советский биатлонист Тихонов предрек России новые допинговые скандалы Советский биатлонист Тихонов предрек России новые допинговые скандалы Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов, в свое время четырежды становившийся олимпийским чемпионом, прокомментировал ситуацию с допингом, сложившуюся в отечественном спорте. "Что делать с отстранением ходоков? Регулировать законодательство. Принимать законы, например,…
Почти половина россиян готовы отказаться от профессионального футбола в пользу детского спорта Почти половина россиян готовы отказаться от профессионального футбола в пользу детского спорта Superjob провел опрос, в котором предложил респондентам ответить на вопрос, нужно ли запретить в России профессиональный футбол и освободившиеся деньги направить на развитие детского спорта. Подробнее - в материале Planet…
Фото
Самый красивый край - край озер Лейк-Дистрикт Самый красивый край - край озер Лейк-Дистрикт

Национальный парк Лейк-Дистрикт (Lake District) расположен в северо-западной части Англии в графстве...

Видео

 

Королевская свадьба 2018 года Принц Гарри и Меган Маркл

Опрос

Какие темы в СМИ вызывают у вас наибольший интерес?

 

Анекдот дня

После того, как министром сельского хозяйства стал сын директора ФСБ, по-новому заиграли слова «сажать овощи».

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.