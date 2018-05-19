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Эксперт СПбГУ: киберспортсменов начнут проверять на допинг

Пятница, 18 Мая 2018 15:46
Эксперт СПбГУ: киберспортсменов начнут проверять на допинг Фото из открытых источников

Одной из главных тем для обсуждения в рамках ПМЮФ и его стеллита — молодежного юридического форума — стали новые сферы правоприменения, регулирование которых пока еще вопрос будущего, пусть и совсем недалекого. Подчиняется ли киберспорт российскому законодательству, рассказал доцент СПбГУ, советник юридической фирмы Dentons Владислав Архипов. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Впервые киберспорт был включен во Всероссийский реестр видов спорта еще в 2001 году — таким образом, Россия стала первой страной в мире, официально признавшей компьютерный спорт. В 2016 году был сделан следующий шаг: киберспорт вошел во второй раздел реестра — «виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне».

 

Признание соревновательных видеоигр официальным видом спорта влечет за собой правовые последствия — теперь киберспорт подчиняется закону «О физической культуре и спорте в РФ». Это значит, что игроки должны отвечать общим требованиям в той мере, в которой для этого разработана правовая база. Например, актуальным становится вопрос предотвращения употребления допинга и наложение ответственности за применение стимуляторов. Когда игра происходит в сети, отследить это очень сложно. Кроме того, практика применения закона в отношении компьютерного спорта пока ограничена главным образом организационными вопросами проведения именно официальных киберспортивных соревнований.

 

«Результаты интеллектуальной деятельности, в том числе аудио- и видеоматериалы компьютерных игр охраняются правом интеллектуальной собственности, в первую очередь — авторским правом, поэтому их использование (в т.ч. в спортивных целях) возможно только с согласия правообладателя», — отметил Владислав Архипов. Интересно, что по действующим правилам компьютерного спорта видеоигры приравниваются к спортивному инвентарю, но при этом их использование подразумевает подписание лицензионных соглашений. Это существенно отличает игры в киберспорте от «обычных» соревновательных игр, у которых нет такого правообладателя, ведь правила игры не охраняются правом интеллектуальной собственности.

 

При современных скоростях развития технологий юристы не могут обойти стороной и вопросы пересечения реальности и виртуального пространства. На примере игры Pokemon Go, ранее получившей невероятную популярность во всем мире, эксперт объяснил, какие права могут быть нарушены во время игры на территории, у которой есть собственник. «Нарушение права собственника состоит не в незаконном проникновении на его территорию, а в несогласованном размещении на ее виртуальной репрезентации виртуального объекта с геолокационной меткой, которая увязывает такой виртуальный объект с конкретным имуществом», — рассказал Владислав Архипов. Так, пока открыт вопрос, появляются ли у собственника территории права на виртуальную репрезентацию такой территории — в данном случае, в игре Pokemon Go.

 

Диалог продолжился на дискуссионной сессии «Киберспортивное право: миф или реальность?», прошедшей в рамках ПМЮФ. В работе сессии приняли участие представители Федерации компьютерного спорта России — генеральный секретарь, председатель правления Эмин Антонян и юридический советник Анна Кравцова. Эксперты рассмотрели общие вопросы, связанные с развитием и правовыми аспектами компьютерного спорта, а также новые частные вопросы. Так, юристы обсудили тему проверки принадлежности аккаунта конкретному человеку.

 

«Определение подлинности аккаунта осложняется таким явлением, как boosting — улучшение своего рейтинга в игре в обход правил. Юридическое значение рейтинга определяется тем, что у многих киберспортивных организаций он является квалификационным условием участия в киберспортивных соревнованиях», — отметил Владислав Архипов. Так, если такая организация устанавливает, скажем, определенный рейтинг как квалификационное требование для спортивных комментаторов, то игрок с нечестно поднятым рейтингом, по всей видимости, нарушает не только правила этики, но и ряд правовых норм — гражданского или даже трудового права.

 

СПбГУ одним из первых в России начал исследовать взаимосвязь права и всемирной сети, начиная с отдельных диссертационных исследований и учебных курсов в начале 2000-х годов. В 2017 году на платформах открытого образования появился онлайн-курс, посвященный правовому регулированию отношений в Интернете. В 2018 году авторы курса — Владислав Архипов и доцент СПбГУ, руководитель российской практики в области интеллектуальной собственности, ИТ и телекоммуникаций Dentons Виктор Наумов были награждены премией Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего профессионального образования в номинации «Развитие инновационной деятельности в образовательной организации».

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Новости спорт Допинг СПбГУ
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