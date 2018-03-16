Скандал в Греции: СМИ узнали о договорном баскетбольном матче

Баскетболист из Соединенных Штатов Америки, пожелавший остаться анонимным, рассказал о договорном матче, который имел место в Греции. Легионер из США поведал о "договорняке" порталу Hoopshype.
Команда, за которую выступал игрок, должна была проиграть с крупным разрывом по очкам, чтобы владелец этой самой команды отыграл ставку, которую он, очевидно, сделал в букмекерской конторе.
"Я играю в Греции, а эти события приключились относительно недавно. Я играл в команде уже в течение третьего месяца, однако мне к тому моменту не выплатили ни одного цента. Договорным матчем, как выяснилось, была игра против одного из местных грандов. Мы уступали сопернику по многим показателям, однако разрыв по очкам к концу игры был минимальным — они обходили нас всего на пять очков. В какой-то момент в раздевалке появился разъяренный владелец нашего клуба и начал орать, дескать, что мы творим, разрыв должен быть как минимум в восемь очков, а иначе он потеряет деньги", — заявил игрок.
Владелец клуба, кроме того, грозился не выплатить игрокам зарплаты, если они не проиграют игру с нужным ему счетом. "Это реальная история. И такое происходит каждый день", — добавил баскетболист.
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