Пятница 16 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Спорт» Скандал в Греции: СМИ узнали о договорном баскетбольном матче

Скандал в Греции: СМИ узнали о договорном баскетбольном матче

Пятница, 16 Марта 2018 11:37
Скандал в Греции: СМИ узнали о договорном баскетбольном матче Фото из открытых источников

Баскетболист из Соединенных Штатов Америки, пожелавший остаться анонимным, рассказал о договорном матче, который имел место в Греции. Легионер из США поведал о "договорняке" порталу Hoopshype.

 

Команда, за которую выступал игрок, должна была проиграть с крупным разрывом по очкам, чтобы владелец этой самой команды отыграл ставку, которую он, очевидно, сделал в букмекерской конторе.

 

"Я играю в Греции, а эти события приключились относительно недавно. Я играл в команде уже в течение третьего месяца, однако мне к тому моменту не выплатили ни одного цента. Договорным матчем, как выяснилось, была игра против одного из местных грандов. Мы уступали сопернику по многим показателям, однако разрыв по очкам к концу игры был минимальным — они обходили нас всего на пять очков. В какой-то момент в раздевалке появился разъяренный владелец нашего клуба и начал орать, дескать, что мы творим, разрыв должен быть как минимум в восемь очков, а иначе он потеряет деньги", — заявил игрок.

 

Владелец клуба, кроме того, грозился не выплатить игрокам зарплаты, если они не проиграют игру с нужным ему счетом. "Это реальная история. И такое происходит каждый день", — добавил баскетболист.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости баскетбол

Главное за сутки
Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах Владимир Путин призвал граждан России принять участие в выборах российского президента 18 марта, чтобы мнение каждого из них в определении пути дальнейшего развития было учтено. "За кого проголосовать, как реализовать…
Россиянка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпиаде 2018 Россиянка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпиаде 2018 Россиянка Анна Миленина завоевала золото Паралимпийских игр, одержав победу в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок в южнокорейском Пхёнчхане. Миленина пересекла финишную черту с результатом 38 минут и…
Рассекречены новые подробности отравления Скрипаля Рассекречены новые подробности отравления Скрипаля Вещество, которым в Великобритании был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах. По словам источников, веществом была…

Читайте также
Россиянка Екатерина Румянцева стала чемпионкой Паралимпиады в лыжной гонке Россиянка Екатерина Румянцева стала чемпионкой Паралимпиады в лыжной гонке Лыжница Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в классе "стоя" на Паралимпийских играх 2018 года. Россиянка преодолела дистанцию за 49 минут…
Паралимпиада в Пхёнчхане: Продано рекордное количество билетов Паралимпиада в Пхёнчхане: Продано рекордное количество билетов Зимние Паралимпийские игры, стартовавшие девятого марта в южнокорейском Пхенчхане, уже установили невероятный рекорд — на Игры было приобретено рекордное количество билетов. Соответствующей информацией поделились с общественностью организаторы паралимпиады. В течение…
Россиянка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпиаде 2018 Россиянка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпиаде 2018 Россиянка Анна Миленина завоевала золото Паралимпийских игр, одержав победу в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок в южнокорейском Пхёнчхане. Миленина пересекла финишную черту с результатом 38 минут и…
Скандал в Греции: СМИ узнали о договорном баскетбольном матче Скандал в Греции: СМИ узнали о договорном баскетбольном матче Баскетболист из Соединенных Штатов Америки, пожелавший остаться анонимным, рассказал о договорном матче, который имел место в Греции. Легионер из США поведал о "договорняке" порталу Hoopshype. Команда, за которую выступал игрок,…
Фото
Красоты зимы: В объятиях инея Красоты зимы: В объятиях инея

Мы подобрали фотографии, на которых переданы те редкие моменты, когда осень приходит на встречу с ра...

Видео

 

Самая быстрая в мире: Honda запрягла 192 «лошадей» в газонокосилку

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

Борьба с коррупцией — это борьба ветвей власти с деревом.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.