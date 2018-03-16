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Россиянка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпиаде 2018

Пятница, 16 Марта 2018 08:26
Россиянка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпиаде 2018 Фото из открытых источников

Россиянка Анна Миленина завоевала золото Паралимпийских игр, одержав победу в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок в южнокорейском Пхёнчхане. 

 

Миленина пересекла финишную черту с результатом 38 минут и 56,8 секунды, пишет издание RT.

 

Россиянка Екатерина Румянцева, трехкратная чемпионка Пхёнчхана, стала второй — 39 минут и 00,6 секунды.

 

Бронзу, как сообщается, завоевала спортсменка из Канады Бриттани Худак с результатом 41 минута и 20,7 секунды. 

 

Эта золотая медаль для россиян стала седьмой на Паралимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги спорт

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