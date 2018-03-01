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Трансляция Турнира Претендентов на звание чемпиона мира по шахматам ФИДЕ станет бесплатной для россиян

Четверг, 01 Марта 2018 13:37
Трансляция Турнира Претендентов на звание чемпиона мира по шахматам ФИДЕ станет бесплатной для россиян. Фото из открытых источников

За прямым эфиром Турнира Претендентов 2018, на котором определяется претендент на звание Чемпиона мира, можно будет наблюдать на сайте Yandex, в социальной сети «Одноклассники» и на сайтах других ведущих ресурсов Рунета. Организаторы рассчитывают, что благодаря партнерству с «Телеспортом» и ведущими медиа площадками трансляция может стать самой рейтинговой в истории шахмат.

 

Россия является единственной страной, где следить за ходом игр можно будет бесплатно, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Во всех остальных странах трансляция будет платной и будет осуществляться на сайте worldchess.com.

 

Решение о бесплатной трансляции Турнира обусловлено опытом компании «Телеспорт», которая практикует монетизацию спортивных трансляций за счёт спонсорских контрактов. Сейчас шахматы набрали в России высокую популярность и размер аудитории, чтобы вызвать интерес спонсоров. Кроме того, интерес к Турниру Претендентов вызван количеством игроков, которые представят Россию. Ведущие гроссмейстеры Сергей Карякин, Владимир Крамник и Александр Грищук станут участниками двухкругового турнира, состоящего из 14 раундов. У каждого из них есть шанс сразиться с норвежцем Магнусом Карлсеном в финале Чемпионата Мира в Лондоне и вернуть шахматную корону в Россию в ноябре 2018 года.

 

Проведение бесплатных интернет-трансляций для россиян напрямую связано с повышенным вниманием к шахматам в стране. Матч за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным в ноябре 2016 года в Нью-Йорке вызвал огромный ажиотаж во всем мире и вернул общенациональный интерес к игре. Вслед за «шахматной лихорадкой» организаторами чемпионата мира по шахматам был открыт World Chess Club Moscow, клуб для взрослых любителей шахмат, которые обнаружили полное отсутствие модных шахматных клубов, в которых можно учиться играть в шахматы не профессионально, а на любительском уровне. В российских школах по инициативе Минобрнауки были введены обязательные шахматные уроки для детей 1-4 классов. На телевидении все чаще стали появляться программы, в которых общественные деятели и звезды шоу-бизнеса становятся участниками турниров.

 

«Наша компания имеет очень большой опыт в организации спортивных трансляций, в предыдущие годы, трансляции, организованные совместно с нашими партнерами, показали рекордные цифры по охвату аудитории. Правильный выбор партнеров является основополагающим фактором успеха наших проектов. Мы уверены, что совместно с World Chess мы создадим продукт, который будет интересен всем», – комментирует Петр Макаренко, президент компании «Телеспорт».

 

«Шахматы действительно стали телевизионным спортом. То, что не получалось у эфирных каналов, стало возможно благодаря интернету: шахматы, наверное, самый адаптированный к интернету вид спорта, и его аудитория стала очень значительной. Вместе с «Телеспортом» мы делаем настоящее полноценное телевизионное шоу, за которым зрители могут следить дома, на смартфонах и даже в метро, следя за выражениями лиц участников турнира, интереснейшей аналитикой и комментариями профессионалов. Мы приглашаем партнеров участвовать в разработке этого продукта, который становится все популярнее в среде, где стало модно быть умным», – заключил Илья Мерензон, глава World Chess, официального партнера Международной Шахматной Ассоциации (ФИДЕ).

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Новости шахматы

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