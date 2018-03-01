Трансляция Турнира Претендентов на звание чемпиона мира по шахматам ФИДЕ станет бесплатной для россиян

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За прямым эфиром Турнира Претендентов 2018, на котором определяется претендент на звание Чемпиона мира, можно будет наблюдать на сайте Yandex, в социальной сети «Одноклассники» и на сайтах других ведущих ресурсов Рунета. Организаторы рассчитывают, что благодаря партнерству с «Телеспортом» и ведущими медиа площадками трансляция может стать самой рейтинговой в истории шахмат.

Россия является единственной страной, где следить за ходом игр можно будет бесплатно, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Во всех остальных странах трансляция будет платной и будет осуществляться на сайте worldchess.com.

Решение о бесплатной трансляции Турнира обусловлено опытом компании «Телеспорт», которая практикует монетизацию спортивных трансляций за счёт спонсорских контрактов. Сейчас шахматы набрали в России высокую популярность и размер аудитории, чтобы вызвать интерес спонсоров. Кроме того, интерес к Турниру Претендентов вызван количеством игроков, которые представят Россию. Ведущие гроссмейстеры Сергей Карякин, Владимир Крамник и Александр Грищук станут участниками двухкругового турнира, состоящего из 14 раундов. У каждого из них есть шанс сразиться с норвежцем Магнусом Карлсеном в финале Чемпионата Мира в Лондоне и вернуть шахматную корону в Россию в ноябре 2018 года.

Проведение бесплатных интернет-трансляций для россиян напрямую связано с повышенным вниманием к шахматам в стране. Матч за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным в ноябре 2016 года в Нью-Йорке вызвал огромный ажиотаж во всем мире и вернул общенациональный интерес к игре. Вслед за «шахматной лихорадкой» организаторами чемпионата мира по шахматам был открыт World Chess Club Moscow, клуб для взрослых любителей шахмат, которые обнаружили полное отсутствие модных шахматных клубов, в которых можно учиться играть в шахматы не профессионально, а на любительском уровне. В российских школах по инициативе Минобрнауки были введены обязательные шахматные уроки для детей 1-4 классов. На телевидении все чаще стали появляться программы, в которых общественные деятели и звезды шоу-бизнеса становятся участниками турниров.

«Наша компания имеет очень большой опыт в организации спортивных трансляций, в предыдущие годы, трансляции, организованные совместно с нашими партнерами, показали рекордные цифры по охвату аудитории. Правильный выбор партнеров является основополагающим фактором успеха наших проектов. Мы уверены, что совместно с World Chess мы создадим продукт, который будет интересен всем», – комментирует Петр Макаренко, президент компании «Телеспорт».

«Шахматы действительно стали телевизионным спортом. То, что не получалось у эфирных каналов, стало возможно благодаря интернету: шахматы, наверное, самый адаптированный к интернету вид спорта, и его аудитория стала очень значительной. Вместе с «Телеспортом» мы делаем настоящее полноценное телевизионное шоу, за которым зрители могут следить дома, на смартфонах и даже в метро, следя за выражениями лиц участников турнира, интереснейшей аналитикой и комментариями профессионалов. Мы приглашаем партнеров участвовать в разработке этого продукта, который становится все популярнее в среде, где стало модно быть умным», – заключил Илья Мерензон, глава World Chess, официального партнера Международной Шахматной Ассоциации (ФИДЕ).