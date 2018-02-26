Мы заработали достаточное количество медалей: Журова об итогах ОИ-2018

В прошлом известная конькобежка, а ныне Депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Журова, прокомментировала итоги зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане и, в частности, заявила, что российские атлеты добыли достаточное количество наград. Слова Журовой приводит информационный ресурс politexpert.net.
"Мы заработали достаточно медалей — посмотрите только на количество серебряных и бронзовых наград. При этом, наши спортсмены завоевали даже те медали, которые, как считалось, они вряд ли завоюют", — сказала Журова, комментируя итоги ОИ-2018.
Объясняя свои слова, Журова отметила, что всех по-настоящему сильных российских спортсменов просто не пустили на Олимпиаду, поэтому никто не ждал никакого чуда от все-таки допущенных к Играм атлетов.
Ранее, напомним, участие в Играх атлетов из РФ прокомментировали американцы — в издании Forbes появился материал по теме. Западные журналисты назвали участие России в Олимпиаде "большой победой и большим поражением". Кроме того, журналисты обратили внимание на Алину Загитову и Евгению Медведеву — юные российские фигуристки произвели на Западе настоящий фурор.
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Закрытие Олимпиады 2018
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