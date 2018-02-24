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Олимпийские игры в Пхенчхане: CAS признал бобслеистку из РФ Сергееву виновной в нарушении антидопинговых правил

Суббота, 24 Февраля 2018 11:58
CAS признал бобслеистку из РФ Сергееву виновной в нарушении антидопинговых правил Фото из открытых источников

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновной российскую бобслеистку Надежду Сергееву в нарушении антидопинговых правил. Результаты спортсменки были аннулированы.

 

CAS в пятницу получил от Международного олимпийского комитета (МОК) документы по делу о нарушении антидопинговых правил Сергеевой на ОB-2018. Допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества триметазидин. Спортсменка признала факт нарушения антидопинговых правил и отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б", пишет ТАСС.

 

CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку с Олимпиады и аннулировал ее результаты. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

 

"Спортсменка приняла временное отстранение и сохранила за собой право добиваться отмены или сокращения срока дисквалификации", - говорится в релизе суда.

 

Дальнейшее разбирательство продолжит Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) после завершения Олимпиады.

 

История вопроса

 

Два года назад у Сергеевой был обнаружен мельдоний, который стимулирует работу сердца. Позднее спортсменка была оправдана и не получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Причиной стало то, что мельдоний вошел в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года, а следы вещества обнаруживались в допинг-пробах спортсмена на протяжении нескольких месяцев после завершения приема. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что свойства мельдония не изучены до конца, поэтому санкции к спортсменам, завершившим прием препаратов с мельдонием до его включения в список запрещенных, не применялись.

 

Ранее на Олимпиаде допинг-проба керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на наличие мельдония. Спортсмен признал факт нарушения антидопинговых правил, однако отметил, что никогда не принимал запрещенные препараты, а мельдоний попал в его организм случайно. Спортсмен был лишен бронзы Олимпийских игр, которую он завоевал в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой.

 

Российские спортсмены выступают на Играх в усеченном составе и под олимпийским флагом из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года. Членство Олимпийского комитета России в МОК было приостановлено, вопрос о восстановлении статуса комитета включен в повестку исполкома МОК, заседание которого состоится 24 февраля. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Олимпиада 2018 Допинг

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