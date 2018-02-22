Fight Nights Global‬‬ 83: Грузинка и россиянка покажут настоящие бои без правил

Марина Мохнаткина, пятикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и семикратная чемпионка РФ по самбо, готовится принять участие в Fight Night Global 83, международном турнире по смешанным единоборствам. Россиянке предстоит встретиться на ринге с Лианой Джоджуа, мощной соперницей из Грузии.
Накануне боя Мохнаткина поговорила с журналистами Life и рассказала, например, об особенностях подготовки к турниру, а также о массе прочих интересных вещей.
"Мой обычный вес составляет шестьдесят семь - шестьдесят восемь килограммов, однако на этот раз я буду выступать в весе до шестидесяти двух. Так получилось благодаря диетологам, которые провели со мной весьма результативную подготовительную работу. Специально подобранная диета позволяет мне нормально тренироваться, не подвергаться утомляемости, а также быть в хорошем настроении", — рассказывает чемпионка по самбо.
Комментируя предстоящую встречу с Джоджуа, Мохнаткина отмечает, что на месте Лианы сама бы ждала бой с нетерпением. "Очевидно, что я для нее очень интересный соперник. Ну хотя бы потому, что у меня уже есть определенные престижные титулы. На ее месте я и сама была бы очень заинтересована в такой встрече. В общем, бой должен получиться очень и очень интересным. Победит сильнейший", — добавляет спортсменка.
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