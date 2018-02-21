Допинг-проба В Крушельницкого оказалась положительной

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19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы Б члена команды "Олимпийские спортсмены из России" Александра Крушельницкого.

Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещённого препарата в его организме, сообщает РИА Новости.

Публикуем официальное заявление делегации OAR по допинг-пробе Крушельницкого:

Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента. Вместе с этим, обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена.

Общеизвестно, что эффект от употребления мельдония достигается исключительно при его регулярном курсовом использовании, а метаболиты фиксируются в организме человека около 9 месяцев с момента окончания приема препарата.

Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека.

Проба, взятая у Александра Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, равно как и все предыдущие, была отрицательной. Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещённого вещества не подтверждается.

В связи с этим Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено, в том числе, в рамках уголовного законодательства Российской Федерации для установления деталей произошедшего.

Отдельно хотим подчеркнуть, что за последние годы в России проделана огромная работа по формированию принципиально новой системы борьбы с допингом в тесном взаимодействии с ВАДА и МОК. Наши спортсмены регулярно и гораздо чаще остальных сдают допинг-тесты. При этом положительные пробы, как в случае с нынешним инцидентом, носят сугубо единичный, индивидуальный характер.

Мы полностью разделяем и поддерживаем позицию МОК и ВАДА с точки зрения применения принципа нулевой терпимости по отношению к допингу и принимаем все необходимые меры для того, чтобы виновные лица несли за это максимальную ответственность. Именно поэтому российская сторона заинтересована в проведении упомянутого расследования и выявлении истинных причин допингового инцидента.