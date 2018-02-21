Среда 21 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Спорт» Допинг-проба В Крушельницкого оказалась положительной

Допинг-проба В Крушельницкого оказалась положительной

Вторник, 20 Февраля 2018 16:03
Допинг-проба В Крушельницкого оказалась положительной Фото из открытых источников

19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы Б члена команды "Олимпийские спортсмены из России" Александра Крушельницкого. 

 

Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещённого препарата в его организме, сообщает РИА Новости

 

Публикуем официальное заявление делегации OAR по допинг-пробе Крушельницкого:

 

Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента. Вместе с этим, обстоятельства  случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена.

 

Общеизвестно, что эффект от употребления мельдония достигается исключительно при его регулярном курсовом использовании, а метаболиты фиксируются в организме человека около 9 месяцев с момента окончания приема препарата.

 

Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека.

 

Проба, взятая у Александра Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, равно как и все предыдущие, была отрицательной. Таким образом, факт осознанного или системного употребления запрещённого вещества не подтверждается.

 

В связи с этим  Олимпийский комитет России инициирует всестороннее расследование обстоятельств случившегося, которое будет продолжено, в том числе, в рамках уголовного законодательства Российской Федерации для установления деталей произошедшего.

 

Отдельно хотим подчеркнуть, что за последние годы в России проделана огромная работа по формированию принципиально новой системы борьбы с допингом в тесном взаимодействии с ВАДА и МОК. Наши спортсмены регулярно и гораздо чаще остальных сдают допинг-тесты. При этом положительные пробы, как в случае с нынешним инцидентом, носят сугубо единичный, индивидуальный характер. 

 

Мы полностью разделяем и поддерживаем позицию МОК и ВАДА с точки зрения применения принципа нулевой терпимости по отношению к допингу и принимаем все необходимые меры для того, чтобы виновные лица несли за это максимальную ответственность. Именно поэтому российская сторона заинтересована в проведении упомянутого расследования и выявлении истинных причин допингового инцидента.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Допинг

Главное за сутки
Допинг-проба В Крушельницкого оказалась положительной Допинг-проба В Крушельницкого оказалась положительной 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы Б члена команды "Олимпийские спортсмены из России" Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещённого препарата в…
Американский генерал назвал основные проблемы армии США‍ Американский генерал назвал основные проблемы армии США‍ Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки не готовы к так называемой многодоменной войне — считает генерал-майор Пол Чемберлен, ответственный за бюджет американской армии. Высокопоставленный американский военный сделал соответствующее заявление, комментируя оборонный…
Сергей Лавров рассказал о феномене Виталия Чуркина Сергей Лавров рассказал о феномене Виталия Чуркина Виталия Чуркина любят и вспоминают в ООН, он стал дипломатическим наследием России. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, Чуркин был талантливым, креативным…

Читайте также
Лига Чемпионов 2018: УЕФА представил официальный мяч Лига Чемпионов 2018: УЕФА представил официальный мяч Союз европейских футбольных ассоциации официально продемонстрировал мяч финала Лиги чемпионов 2017/2018, который состоится в столице Украины. Фотография мяча появилась на официальной странице UEFA Champions League‏ в микроблогинговой социальной сети "Твиттер".…
МОК: У комиссии были основания не допускать Грязцова и Попова на ОИ-2018 МОК: У комиссии были основания не допускать Грязцова и Попова на ОИ-2018 У комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) было достаточно оснований для того, чтобы не выдавать приглашения на ОИ в южнокорейском Пхёнчхане конькобежцу Сергею Грязцову и бобслеисту Дмитрию Попову, заявил директор по…
Российские керлингистки одержали первую победу на ОИ в в Пхёнчхане Российские керлингистки одержали первую победу на ОИ в в Пхёнчхане Женская команда олимпийских атлетов из РФ по керлингу победила сборную Китая во втором матче предварительного раунда на Олимпиаде в Пхёнчхане. Встреча завершилась со счетом 7:6 в экстра-энде, сообщает ТАСС. За…
Медальный зачет Олимпиады 2018: Скелетонист Трегубов завоевал серебро в Пхёнчхане Медальный зачет Олимпиады 2018: Скелетонист Трегубов завоевал серебро в Пхёнчхане Спортсмен из РФ Никита Трегубов завоевал серебряную медаль в скелетоне на Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане. По сумме четырех попыток спортсмен показал результат 3 мин 22,18 сек. Первое место занял…
Фото
Российский город, где проживает 243 человека Российский город, где проживает 243 человека

В Татарстане под Казанью есть исторический город, где проживает всего 243 человека. Этот город назыв...

Видео

 

Минобороны показало на видео всю мощь российской артиллерии‍

Опрос

Как вы согреваетесь во время морозов?

 

Анекдот дня

Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный ваз 2109 с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.