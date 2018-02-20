Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку фигуристки Загитовой

Российская фигуристка Алина Загитова была вынуждена досрочно покинуть официальную тренировку на ОИ из-за требования допинг-офицера Всемирного антидопингового агентства (WADA) сдать пробу.
Об этом рассказали в штабе команды фигуристов.
Алина Загитова - одна из претенденток на золото Игр в женском одиночном катании, наряду с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Она вышла на вечернюю тренировку на олимпийской арене в Канныне, но ушла со льда уже через пять минут, пишет РИА Новости.
"Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер WADA и произвел у нее забор крови. После этого от нее потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать. В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорвана" , - рассказали в штабе российской команды.
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