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Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку фигуристки Загитовой

Понедельник, 19 Февраля 2018 16:19
Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку фигуристки Алины Загитовой Фото из открытых источников

Российская фигуристка Алина Загитова была вынуждена досрочно покинуть официальную тренировку на ОИ из-за требования допинг-офицера Всемирного антидопингового агентства (WADA) сдать пробу.

 

Об этом рассказали в штабе команды фигуристов.

 

Алина Загитова - одна из претенденток на золото Игр в женском одиночном катании, наряду с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Она вышла на вечернюю тренировку на олимпийской арене в Канныне, но ушла со льда уже через пять минут, пишет РИА Новости.

 

"Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер WADA и произвел у нее забор крови. После этого от нее потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать. В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорвана" , - рассказали в штабе российской команды.

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Олимпиада 2018 WADA

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