Тревел-блогеры 14 февраля флешмобом выразили поддержку российским спортсменам

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Участники питерской команды автопутешественников Driventure (http://driventure.ru/) в лице Юрия Запесоцкого и Сергея Статкевича в День святого Валентина стали инициаторами массового флешмоба.

Автотуристы, которые за последние шесть месяцев проехали более трех десятков стран мира, провели акцию поддержки в адрес защищающих честь России на Олимпиаде в Пхенчхане атлетов. Для этого в Instagram и другие социальные сети были одновременно выложены фотоснимки с изображениями сердец, хештегом #РОССИЯВМОЕМСЕРДЦЕ и словами поддержки в адрес отечественных спортсменов.

Русскоязычные пользователи из более чем полутора сотен локаций мира стали участниками акции поддержки. В их число вошли и такие знаменитые автотуристы, как Ирина Сидоренко, Владимир Чернецкий, Людмила Поддубная и Артем Мышелов.

Члены команды отечественных топ-блогеров «Russian Explorers» Илия Воскресенский, Александр Мазуров, Магомед Шапиев и другие способствовали тому, что флешмоб получил широкий охват. Сотни тысяч их подписчиков приковали к акции поддержки повышенное внимание и обеспечили ей множество лайков и комментариев.