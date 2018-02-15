Российские керлингистки одержали первую победу на ОИ в в Пхёнчхане

Женская команда олимпийских атлетов из РФ по керлингу победила сборную Китая во втором матче предварительного раунда на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Встреча завершилась со счетом 7:6 в экстра-энде, сообщает ТАСС. За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова. В первом матче предварительного раунда в среду российские керлингистки уступили британкам со счетом 3:10. В следующей встрече команда Моисеевой в пятницу сыграет со сборной Швеции.
В других матчах канадки уступили представительницам Южной Кореи (6:8), сборная Японии победила датчанок (8:5), американки одержали верх в матче с британками (7:4). В турнирной таблице после двух встреч лидируют японки (2 победы), по одной победе у сборных Южной Кореи, Швеции, Великобритании, Китая, США и команды олимпийских атлетов из России.
В женском турнире по керлингу участвуют 10 команд. По итогам однокругового группового турнира (14-21 февраля) четыре лучшие команды выйдут в полуфинал, матчи которого состоятся 23 февраля. Встреча за третье место запланирована на 24 февраля, финал - 25 февраля.
Кипр – остров Любви, и нет ничего удивительного в том, что на острове много достопримечательностей, ...
Метрополитен Петербурга выпустил видео ко Дню всех влюбленных
В детстве, когда я слушал радио «Маяк», то думал: как они там в Петропавловске –Камчатском живут, если у них все время полночь
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.