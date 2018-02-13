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Домашний велотренажёр: ваше тело скажет спасибо

Вторник, 13 Февраля 2018 12:17
Домашний велотренажёр: ваше тело скажет спасибо Фото из открытых источников

Движение – это жизнь. Но не у каждого есть возможность регулярно посещать спортзал, устраивать пробежки по парку или прогулки на велосипеде. Каким же образом поддерживать форму и бороться с ненавистными лишними килограммами? В таком случае стоит присмотреть домашний велотренажёр. Он одинаково отлично подходит для занятий как мужчинам, так и женщинам. Однако в продаже можно встретить самые разнообразные модели. Поэтому нужно внимательно разобраться в том, как выбрать велотренажёр для дома, на что обратить внимание в первую очередь.

 

Критерии

 

Существует огромное количество нюансов, которым стоит уделить внимание при покупке спортивного оборудования. В основном учитывают следующие технические данные тренажёра:

 

1. Конструкция. Наиболее привычный тип тренажёров – вертикальный. По сути, это аналог обычного велосипеда. Педали расположены под сиденьем, ноги во время тренировки работают в вертикальной плоскости. Среди преимуществ такого приспособления отмечают компактность, удобство использования и нагрузку на основные группы мышц. Горизонтальные – это особые виды велотренажёров. Они рассчитаны преимущественно на реабилитацию. Конструкцией предусмотрено комфортное сиденье со спинкой. Подобная модель подойдёт людям с болезнями опорно-двигательного аппарата, гипертоникам и т. д.

 

2. Система нагрузки. Бывает трёх видов: механическая, магнитная и электромагнитная. В первом случае торможение достигается за счёт элементарной механики. Подобная система недорогая, но отличается повышенной шумностью и слабой износостойкостью. Магнитная нагрузка – идеальный вариант торможения. Оно срабатывает под влиянием магнитного поля, которое образуется в результате действий тренирующегося. Это золотая середина, отличающаяся бесшумностью, лёгкостью и удобной разборкой. Интересно. Если велотренажёр покупается с целью улучшения общего тонуса и снятия напряжения после рабочего дня, магнитные модели с плавным ходом будут идеальным решением. Наиболее дорогими и профессиональными считаются электромагнитные системы торможения. Повышенная износостойкость и выдерживание высоких нагрузок делает их незаменимыми для спортсменов. Однако подобное оборудование требует подключения к электросети, что важно учитывать при покупке.

 

3. Наличие монитора и датчиков. Большинство современных велотренажёров снабжены несложным компьютерным оборудованием с информационным экраном. Здесь отражаются данные о тренировках. В основном это «пройденное» расстояние, частота пульса, скорость движения (км/ч), потраченные ккал и т. д.

 

Не менее значимы индивидуальные характеристики пользователя. Важно, чтобы велотренажёр идеально подходил вам. Обратите внимание на максимально допустимый вес. Если у вас проблем с лишними килограммами нет, оцените телосложение других членов семьи – вряд ли новенькое оборудование не заинтересует ваших близких. А также значение имеет высота руля и педалей. Она влияет на комфорт использования, уровень нагрузки на суставы. 

 

При походе в магазин нелишним будет протестировать оборудование в рабочем режиме: сесть на него, покрутить педали несколько минут. Оцените качество конструкции: чем меньше пластиковых деталей, тем дольше прослужит новый тренажёр. Здесь речь идёт об элементах, принимающих на себя серьёзные нагрузки. Ручки и декоративные детали в счёт не идут.

 

Тренажёр, который может всё

 

Сегодня велотренажёры входят в тройку самых покупаемых снарядов наряду с беговыми дорожками и орбитреком. Они являются отличным приспособлением для кардиотренировок. Главная причина популярности кроется в том, что велотренажёр способен выполнять большое количество задач:

 

1. Укреплять мышцы живота, бёдер и ног. Это очевидная возможность тренажёра, как и обычного велосипеда.

 

2. Способствовать похудению. Регулярные занятия на велотренажёре помогают эффективно сжигать калории и лишний жир. Всего 15 минут тренировок в день – и уже скоро будет ощутима потеря веса.

 

3. Улучшать эмоциональное состояние. Усиленные занятия являются хорошим способом отвлечься от насущных проблем и депрессий. 

 

Использовать этот тренажёр можно людям с заболеваниями коленей, проблемами позвоночника. Многие модели оснащены различными функциями: пульсометр, программы тренировок и т. д. Если в доме есть пара лишних квадратных метров, стоит занять их именно таким спортивным оборудованием. При постоянных тренировках оно обязательно принесёт пользу вашему здоровью и телу.

 

 

Источник: сайт bodyactiv.ru

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги спорт

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