Керлингисты Брызгалова и Крушельницкий принесли России третью медаль Олимпиады

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Российски керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу на ОИ в Пхенчхане в дабл-миксте.

В матче за третье место россияне обыграли Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена из Норвегии со счетом 8:4, пишет Лента.ру.

Эта награда стала третьей медалью российских олимпийцев на Играх-2018 и первой в истории российского керлинга.

За золото в этой дисциплине поборются команды из Канады и Швейцарии. Начало состязаний — в 14.05 мск.

11 февраля Международный олимпийский комитет предупредил российских атлетов о неожиданных допинг-тестах на Олимпиаде. По мнению членов комитета, важно, чтобы спортсмены не знали, когда к ним приедут допинг-офицеры.