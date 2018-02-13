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Керлингисты Брызгалова и Крушельницкий принесли России третью медаль Олимпиады

Вторник, 13 Февраля 2018 08:13
Керлингисты Брызгалова и Крушельницкий принесли России третью медаль Олимпиады Фото из открытых источников

Российски керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу на ОИ в Пхенчхане в дабл-миксте. 

 

В матче за третье место россияне обыграли Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена из Норвегии со счетом 8:4, пишет Лента.ру.

 

Эта награда стала третьей медалью российских олимпийцев на Играх-2018 и первой в истории российского керлинга.

 

За золото в этой дисциплине поборются команды из Канады и Швейцарии. Начало состязаний — в 14.05 мск.

 

11 февраля Международный олимпийский комитет предупредил российских атлетов о неожиданных допинг-тестах на Олимпиаде. По мнению членов комитета, важно, чтобы спортсмены не знали, когда к ним приедут допинг-офицеры.

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Олимпиада 2018

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