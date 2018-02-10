Американец развернул российский флаг на церемонии открытия Олимпиады

Американец Филип Вачуда, который развернул флаг РФ на церемонии открытия ОИ в южнокорейском Пхёнчхане, во время соревнований намерен поддержать российских биатлонистов, конькобежцев и шорт-трекистов.
Вачуда стал известен благодаря тому, что пришел с российским флагом на церемонию открытия, которая прошла 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане. Сейчас Вачуда живет в Новой Зеландии, куда переехала его семья, сообщает ТАСС.
"Этим я хотел проявить солидарность с российскими спортсменами. Я понимаю, что сейчас они могут чувствовать себя немного обособленными, поэтому я подумал, что им может понадобиться моя поддержка. Мне жаль, что они не могут представлять свою страну", - сказал Вачуда, отметив, что собирается поддерживать российских спортсменов на соревнованиях.
"Моими любимыми видами спорта являются биатлон, шорт- трек и коньки. Также буду болеть за чешских спортсменов, поскольку наполовину я чех", - отметил он.
Российские спортсмены по причине дисквалификации национального олимпийского комитета выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.
Соревнования по биатлону, шорт-треку стартуют в субботу. Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.
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