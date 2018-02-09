Олимпийские атлеты из РФ приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиаде

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Делегация российских олимпийских атлетов в составе 80 человек приняла участие в параде спортсменов, который проходит в ходе церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхёнчхан.

На церемонии открытия российские спортсмены получили 55-й порядковый номер на параде сборных - между командами Австрии и Узбекистана, сообщает ТАСС.

Из-за отстранения Олимпийского комитета России отечественные спортсмены выступают на соревнованиях под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Поэтому на параде они прошли под флагом Международного олимпийского комитета, который пронес волонтер, назначенный оргкомитетом Игр.

По традиции парад олимпийцев начали греческие атлеты. Замкнут парад северокорейские и южнокорейские спортсмены, которые пройдут под флагом, символизирующим единство стран.

На Олимпийских играх выступят 168 российских спортсменов. Игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.