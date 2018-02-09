Профессионального киберспортсмена купили за 1,2 миллиона долларов

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Кто сказал, что очень дорогие трансферы — прерогатива исключительно классического спорта? Правильно — никто, решили руководители киберспортивной организации GK Gaming и приобрели за восемь миллионов юаней (1.2 миллиона американских долларов по актуальному курсу) игрока Чжана "Lao Shuai" Юйчэня, демонстрирующего высокие результаты в мобильной MOBA-игре Honor of Kings.

Сделка, по данным тематических изданий, стала одной из самых дорогих в истории мирового киберспорта. Ранее Чжан "Lao Shuai" Юйчэнь сотрудничал с игровой организацией AG Super Play, однако ее владельцы решили, что им больше нужны восемь миллионов юаней, чем весьма талантливый игрок.

Игра Honor of Kings, принадлежащая к популярному жанру MOBA, была разработана компанией Tencent и запущена в Китайской Народной Республике в конце 2015-го года. На данный момент пользовательская аудитория Honor of Kings составляет свыше двухсот миллионов человек.

Сделки, сумма которых превышает миллион долларов — относительно новое для киберспорта явление. Ранее максимальные суммы трансферов составляли не более трех – пяти сотен тысяч долларов.