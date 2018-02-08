Российские спортсмены одержали первую победу на ОИ-2018

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова обыграли команду Норвегии во втором матче олимпийского турнира на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане в дисциплине дабл-микст. Встреча завершилась со счетом 4:3.
Следующий матч российские керлингисты проведут против сборной Финляндии 9 февраля, начало встречи в 02:35 мск. В первой игре на Олимпиаде, которая состоялась ранее в четверг, россияне уступили американцам со счетом 3:9, сообщает ТАСС.
В олимпийском турнире по керлингу среди смешанных пар выступают восемь команд, которые проводят предварительный однокруговой раунд. По его итогам четыре лучшие команды пройдут в полуфинал.
В 2016 году Брызгалова и Крушельницкий выиграли чемпионат мира в дабл-миксте.
Церемония открытия Олимпиады пройдет 9 февраля.
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