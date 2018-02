Российские болельщики назвали допингом своих олимпийцев поддержку и любовь народа

Фото из открытых источников

Поддержка и любовь народа – главный допинг российских олимпийцев. Об этом очень креативно сообщили ВАДА (Всемирному анти-допинговому агентству) российские болельщики (смотрите видео ниже).

В Монреале они устроили световое шоу, выведя с помощью проектора на здание напротив штаб-квартиры ВАДА огромную надпись в цветах российского триколора, состоящую из двух фраз и украшенную пятью олимпийскими кольцами: «The only doping among Russian Olympic Team is the support and love of Russian people!» (Единственный допинг Олимпийской сборной России – поддержка и любовь русского народа!) и «Russians are coming» («Русские идут»).

Спорт должен быть вне политики: именно это хотели напомнить болельщики из России агентству ВАДА и МОК, которые, они не сомневаются, действуют ангажированно.

Свою поддержку российской олимпийской сборной болельщики выразили не только с помощью светового шоу, но и флешмобом #россиявмоемсердце.