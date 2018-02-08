Четверг 08 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Спорт» Российские болельщики назвали допингом своих олимпийцев поддержку и любовь народа

Российские болельщики назвали допингом своих олимпийцев поддержку и любовь народа

Четверг, 08 Февраля 2018 12:24
Российские болельщики назвали допингом своих олимпийцев поддержку и любовь народа Фото из открытых источников

Поддержка и любовь народа – главный допинг российских олимпийцев. Об этом очень креативно сообщили ВАДА (Всемирному анти-допинговому агентству) российские болельщики (смотрите видео ниже).

 

В Монреале они устроили световое шоу, выведя с помощью проектора на здание напротив штаб-квартиры ВАДА огромную надпись в цветах российского триколора, состоящую из двух фраз и украшенную пятью олимпийскими кольцами: «The only doping among Russian Olympic Team is the support and love of Russian people!» (Единственный допинг Олимпийской сборной России – поддержка и любовь русского народа!) и «Russians are coming» («Русские идут»).

 

Спорт должен быть вне политики: именно это хотели напомнить болельщики из России агентству ВАДА и МОК, которые, они не сомневаются, действуют ангажированно.

 

Свою поддержку российской олимпийской сборной болельщики выразили не только с помощью светового шоу, но и флешмобом #россиявмоемсердце.

Яндекс.Дзен

Российские болельщики назвали допингом своих олимпийцев поддержку и любовь народа

Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Новости спорт

Главное за сутки
Российские спортсмены одержали первую победу на ОИ-2018 Российские спортсмены одержали первую победу на ОИ-2018 Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова обыграли команду Норвегии во втором матче олимпийского турнира на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане в дисциплине дабл-микст. Встреча завершилась со счетом 4:3. Следующий матч…
Коалиция США атаковала проправительственные силы в Сирии Коалиция США атаковала проправительственные силы в Сирии Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "ИГ"* сообщила, что проправительственные вооруженные формирования напали на штаб "Сирийских демократических сил", в котором находились американские советники, после чего был нанесен…
«Газпром» повысил оценку стоимости «Турецкого потока» до $7 млрд «Газпром» повысил оценку стоимости «Турецкого потока» до $7 млрд Строительство газопровода "Турецкий поток" потребует инвестиций в объеме семи миллиардов американских долларов — заявил Андрей Круглов, заместитель председателя правления государственной корпорации "Газпром". Круглов, как сообщают СМИ, сделал соответствующее заявление выступая…

Читайте также
В МОК отказались пустить на Олимпиаду оправданных CAS россиян В МОК отказались пустить на Олимпиаду оправданных CAS россиян Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала в приглашении на ОИ-2018 13 российским спортсменам и двум тренерам, ранее пожизненно отстраненных от участия в играх за нарушение антидопинговых правил, но оправданных Спортивным…
Недопуск на Олимпиаду оспорили в судах более 30 российских спортсменов Недопуск на Олимпиаду оспорили в судах более 30 российских спортсменов 32 российских спортсмена подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и Спортивный арбитражный суд (CAS) относительно недопуска на ОИ 2018 года. Об этом на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил…
На МКС прошел первый космический турнир по бадминтону На МКС прошел первый космический турнир по бадминтону Отсутствие гравитации — не повод не проводить турнир по бадминтону — решили астронавты, живущие на борту Международной космической станции. Турнир, по данным представителей государственной корпорации "Роскосмос", состоялся между космонавтами из…
Россия уступила США в керлинге на ОИ-2018 в дабл-миксте Россия уступила США в керлинге на ОИ-2018 в дабл-миксте Команда олимпийских атлетов из России по керлингу уступила сборной США в первом матче в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх-2018. Встреча завершилась со счетом 9:3 в пользу американских спортсменов Бекки Хэмилтон…
Фото
Самые жаркие страны мира Самые жаркие страны мира

Всем, кто считает российское лето жарким, стоит представить себе, каково приходится жителям Катара п...

Видео

 

Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

Родители с детства приучали меня к музыке, практически каждый день они просили исполнить марш "В свою комнату".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.