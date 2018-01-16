Анастасия Задорина готова создать новую форму для наших олимпийцев

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За последние несколько недель мы стали свидетелями или участниками многочисленных дискуссий о том, стоит ли российским спортсменам принимать участие в XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Победила точка зрения противников бойкота и можно с уверенностью утверждать, что российские спортсмены пусть и под нейтральным флагом, но все же выступят на Играх. А это значит, что спортсменам нужна будет экипировка, отражающая их новый статус.

Напомним, что в конце ноября российский дизайнер Анастасия Задорина уже представила форму для Олимпийской команды России, но это было до решения Международного олимпийского комитета о статусе наших спортсменов на предстоящих Играх. И теперь молодому дизайнеру придется еще потрудиться и создать новый вариант формы для российских олимпийцев.

Сама Анастасия Задорина высказалась по этому поводу 12 декабря. Ее слова приводит информационное агентство ТАСС: «Я очень рада, что наши спортсмены едут на Олимпиаду, сегодня было принято это решение, которое я считаю абсолютно правильным. Могу сказать, Zasport (компания, главой которой является Анастасия Задорина) сделает все для того, чтобы предоставить олимпийцам экипировку в соответствии с требованиями Международного олимпийского комитета. В эту пятницу в Лозанне будет совещание с нашим участием на этот счет».

Анастасия Задорина – одна из самых ярких представительниц современной российской моды. Показ коллекции формы для сборной вызвал широкий резонанс и обсуждение в средствах массовой информации и интернете. Специалисты отмечали, что коллекция соответствует современным мировым трендам, например, дизайнер в большом количестве использовала надписи на кириллице (тренд, встречающийся в коллекциях Vetements, Heron Preston, Гоша Рубчинский).

Амбассадорами бренда Zasport и новой коллекции стали наши знаменитые спортсмены: многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд, призер Игр по сноуборду Алена Заварзина. «Мне очень нравятся принты, я также ценю комфорт и практичность. Считаю, что Zasport справились с задачей — сделать одежду стильной и функциональной — и проделали хорошую работу!» — прокомментировала коллекцию Алена Заварзина.

Работы компании Zasport и Анастасии Задориной предстоит много и выполнить ее нужно будет в очень короткий срок, так как Игры начнутся уже 9 февраля 2018 года.