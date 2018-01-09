Спортсмен из Японии дисквалифицирован на 8 лет за то, что подсыпал допинг сопернику

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Японское антидопинговое агентство вынесло приговор в отношении Ясухиро Судзуки — гребец-каноист, который подсыпал своему сопернику запрещенный препарат, теперь не сможет участвовать в соревнованиях на протяжении восьми лет.

По словам официальных представителей Антидопингового агентства Японии, которые сделали соответствующее заявление сегодня, речь идет о первом подобном случае в истории японского спорта.

"Поведение Ясухиро Судзуки является крайне неспортивным, поэтому мы и приняли столь жесткое решение", — говорит Дайити Судзуки, начальник агентства.

По данным следствия, инцидент, в результате которого дисквалифицированным оказался двадцатипятилетний Сэйдзи Комацу, имел место в префектуре Исикава в сентябре 2017-го года.

"Судзуки подсыпал Комацу метандиенон. Этот анаболический стероид является запрещенным допинговым средством, поэтому спортсмен, которого подставили, само-собой был отстранен от участия в соревнованиях. Позже, однако, он оспорил решение о своей дисквалификации и добился проведения расследования, которое и позволило узнать правду", — говорят представители антидопингового агентства.