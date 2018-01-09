Вторник 09 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Спорт» Спортсмен из Японии дисквалифицирован на 8 лет за то, что подсыпал допинг сопернику

Спортсмен из Японии дисквалифицирован на 8 лет за то, что подсыпал допинг сопернику

Вторник, 09 Января 2018 10:14
Спортсмен из Японии дисквалифицирован на 8 лет за то, что подсыпал допинг сопернику Фото из открытых источников

Японское антидопинговое агентство вынесло приговор в отношении Ясухиро Судзуки — гребец-каноист, который подсыпал своему сопернику запрещенный препарат, теперь не сможет участвовать в соревнованиях на протяжении восьми лет.

 

По словам официальных представителей Антидопингового агентства Японии, которые сделали соответствующее заявление сегодня, речь идет о первом подобном случае в истории японского спорта.

 

"Поведение Ясухиро Судзуки является крайне неспортивным, поэтому мы и приняли столь жесткое решение", — говорит Дайити Судзуки, начальник агентства.

 

По данным следствия, инцидент, в результате которого дисквалифицированным оказался двадцатипятилетний Сэйдзи Комацу, имел место в префектуре Исикава в сентябре 2017-го года.

 

"Судзуки подсыпал Комацу метандиенон. Этот анаболический стероид является запрещенным допинговым средством, поэтому спортсмен, которого подставили, само-собой был отстранен от участия в соревнованиях. Позже, однако, он оспорил решение о своей дисквалификации и добился проведения расследования, которое и позволило узнать правду", — говорят представители антидопингового агентства.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости Допинг

Главное за сутки
Названы расходы Путина на предвыборную кампанию Названы расходы Путина на предвыборную кампанию Стало известно, какую сумму потратил на свою предвыборную кампанию президент РФ, который принимает участие в выборах 2018 года, как самовыдвиженец. Владимир Путин к 5 января потратил на свою предвыборную кампанию…
На Олимпиаду-2018 приедет демонстрационная команда по тхэквондо из КНДР На Олимпиаду-2018 приедет демонстрационная команда по тхэквондо из КНДР КНДР направит на Олимпиаду 2018, которая пройдет в южнокорейском Пхёнчхане, своих танцоров и музыкантов, а также демонстрационную команду мастеров по тхэквондо. Об этом сообщил журналистам представитель министерства объединения Республики Корея.…
СМИ сообщили о пропаже секретного американского спутника СМИ сообщили о пропаже секретного американского спутника Связь с американским секретным спутником, запущенным в воскресенье, 7 января, потеряна. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников. Отмечается, что аппарат, построенный компанией Northrop Grumman,…

Читайте также
На Олимпиаду-2018 приедет демонстрационная команда по тхэквондо из КНДР На Олимпиаду-2018 приедет демонстрационная команда по тхэквондо из КНДР КНДР направит на Олимпиаду 2018, которая пройдет в южнокорейском Пхёнчхане, своих танцоров и музыкантов, а также демонстрационную команду мастеров по тхэквондо. Об этом сообщил журналистам представитель министерства объединения Республики Корея.…
Спортсмен из Японии дисквалифицирован на 8 лет за то, что подсыпал допинг сопернику Спортсмен из Японии дисквалифицирован на 8 лет за то, что подсыпал допинг сопернику Японское антидопинговое агентство вынесло приговор в отношении Ясухиро Судзуки — гребец-каноист, который подсыпал своему сопернику запрещенный препарат, теперь не сможет участвовать в соревнованиях на протяжении восьми лет. По словам официальных…
Фото
Самые сказочные места Венгрии Самые сказочные места Венгрии

Всего чуть более тысячи километров, всего каких-то полтора часа лета самолетом, всего-то сутки в пое...

Видео

 

Новогоднее обращение Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. 2018

Опрос

Нужны ли черные списки дебоширов в поездах и автобусах?

 

Анекдот дня

Что-то лето в этом году не задалось уже в январе.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.