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Арестованный в России американец оказался также британским подданным

Пятница, 04 Января 2019 08:20
Арестованный в России американец оказался также британским подданным Фото из открытых источников

Британское издание The Times сообщило, что арестованный в России по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан также имеет гражданство Соединённого Королевства.

 

Как указывает издание, сотрудники посольства США в Москве связались с британскими дипломатами, чтобы сообщить им об аресте Уилана и его статусе гражданина Великобритании.

 

Об этом пишет RT.

 

Отмечается, что представитель МИД Великобритании заявил, что «сотрудники ведомства запросили консульский доступ к задержанному в России британцу».

 

Ранее стало известно, что задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американский гражданин Пол Уилан был арестован.

 

31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана. 

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Волкова Алена Опубликовано в Происшествия   Теги США и Россия последние новости
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