Арестованный в России американец оказался также британским подданным

Британское издание The Times сообщило, что арестованный в России по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан также имеет гражданство Соединённого Королевства.
Как указывает издание, сотрудники посольства США в Москве связались с британскими дипломатами, чтобы сообщить им об аресте Уилана и его статусе гражданина Великобритании.
Об этом пишет RT.
Отмечается, что представитель МИД Великобритании заявил, что «сотрудники ведомства запросили консульский доступ к задержанному в России британцу».
Ранее стало известно, что задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американский гражданин Пол Уилан был арестован.
31 декабря ФСБ заявила о задержании в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана.
В опубликованном в последних числах декабря 2018 года Всероссийским центром изучения общественного м...
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