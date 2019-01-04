Пятница 04 января 2019 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске
﻿

Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске

Пятница, 04 Января 2019 08:17
Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске Фото из открытых источников

Тела всех погибших при взрыве газа и последующем обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске опознаны, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

 

"Да", - сказал он в ответ на вопрос, опознано ли тело последнего, 39-го погибшего. Ранее сообщалось, что это женщина, пишет РИА Новости.

 

По данным пресс-службы главы Челябинской области, в пятницу вокруг места трагедии начали возводить строительный забор.

 

Кроме того, в пятницу губернатор региона Борис Дубровский, его заместитель Евгений Редин, власти Магнитогорска и представители МЧС почтили минутой молчания память погибших при ЧП в жилом доме.

 

В пресс-центре ГУМЧС России по региону РИА Новости добавили, что также в пятницу состоялось построение участвующих в спасательной операции сотрудников на убытие, вскоре все они будут направлены в места дислокации.

 

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Происшествия   Теги взрывгаза Магнитогорск
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 37 Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 37 Спасатели продолжают разбор завалов рухнувшего подъезда десятиэтажки в Магнитогорске, им удалось извлечь из под руин еще одно тело, число жертв трагедии возросло до 37. Известно, что тела 22 погибших удалось…
В первый день Нового года скончался Крис Кельми В первый день Нового года скончался Крис Кельми Певец и музыкант Крис Кельми скончался 1 января в Подмосковье на 64-м году жизни. "Да, вчера в Новоглаголево в 18:45 мск до приезда скорой", - сообщил "Интерфаксу" в среду источник…
Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны Китайский беспилотный аппарат «Чанъэ-4» мягко сел на обратной стороне Луны. Это первая космическая станция, прилунившаяся на малоизученную территорию земного спутника, передает в четверг, 3 января, Лента.ру. На борту находится луноход,…
Читайте также
Гражданина США задержали в Москве по подозрению в шпионаже Гражданина США задержали в Москве по подозрению в шпионаже В Москве по подозрению в причастности к шпионской деятельности задержали гражданина Соединенных Штатов Америки Пола Уилана — сообщают официальные представители центра общественных связей Федеральной службы безопасности России. "Американский гражданин Пол…
В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома Взрыв бытового газа является основной версией ЧП в Магнитогорске, в результате которого обрушился подъезд жилого дома. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области. "Наша…
Рыбаки застряли в реке с крокодилами на сломанной лодке Рыбаки застряли в реке с крокодилами на сломанной лодке Группа австралийских рыбаков была вынуждена переждать непогоду, находясь на сломанной лодке, застрявшей посреди реки с большим количеством крокодилов. "Все, что могло пойти не так, пошло не так" — признаются рыбаки.…
Тема дня
А Путин опять победил... А Путин опять победил...

В опубликованном в последних числах декабря 2018 года Всероссийским центром изучения общественного м...

Фото
5 самых зрелищных новогодних елок мира 5 самых зрелищных новогодних елок мира

Неважно, какой вид за окном — лежат ли сугробы или стройными рядами стоят пальмы, — Новый год для вс...

Infox
24СМИ
Mediametrics
Самые популярные материалы
Россия чересчур добра к США? Россия чересчур добра к США?
России приготовиться: что происходит с внешней политикой США? России приготовиться: что происходит с внешней политикой США?
Величайший национальный позор Америки Величайший национальный позор Америки
"Северный поток - 2": риск начинает генерировать реальные убытки "Северный поток - 2": риск начинает генерировать реальные убытки
К чему приведёт путешествие со скоростью света, узнали ученые К чему приведёт путешествие со скоростью света, узнали ученые
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.