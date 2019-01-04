Опознаны тела всех погибших при обрушении в Магнитогорске

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Тела всех погибших при взрыве газа и последующем обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске опознаны, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Да", - сказал он в ответ на вопрос, опознано ли тело последнего, 39-го погибшего. Ранее сообщалось, что это женщина, пишет РИА Новости.

По данным пресс-службы главы Челябинской области, в пятницу вокруг места трагедии начали возводить строительный забор.

Кроме того, в пятницу губернатор региона Борис Дубровский, его заместитель Евгений Редин, власти Магнитогорска и представители МЧС почтили минутой молчания память погибших при ЧП в жилом доме.

В пресс-центре ГУМЧС России по региону РИА Новости добавили, что также в пятницу состоялось построение участвующих в спасательной операции сотрудников на убытие, вскоре все они будут направлены в места дислокации.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.