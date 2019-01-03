Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 37

Спасатели продолжают разбор завалов рухнувшего подъезда десятиэтажки в Магнитогорске, им удалось извлечь из под руин еще одно тело, число жертв трагедии возросло до 37. Известно, что тела 22 погибших удалось опознать, в том числе троих детей.
Количество жертв взрыва в Магнитогорске увеличилось до 37, тела 22 человек удалось опознать, пишут Народные Новости.
Утром четверга, 3 января, в МЧС сообщили, что спасателям удалось извлечь из под завалов в Магнитогорске тело еще одного погибшего. Количество жертв трагедии увеличилось до 37 человек.
Отметим, накануне спасателям удалось извлечь из под завалов тела 22 человек. За время работы ночью (разбор завалов идет в круглосуточном режиме) сотрудникам МЧС удалось найти троих погибших, а утром обнаружить еще одного.
На данный момент количество жертв трагедии достигло 37.
Известно, что тела 22 жильцов дома уже удалось опознать, среди них трое детей.
Работы на месте ЧП продолжаются.
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