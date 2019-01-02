В Магнитогорске извлекли из-под завалов тела 18 погибших

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На месте обрушения дома в Магнитогорске нашли тела еще двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело девочки около трех лет и мужчины", — сказал собеседник агентства.

Общее число жертв обрушения возросло до 18 человек. Ранее сообщалось о 16 погибших, в том числе об одном ребенке. Взрыв бытового газа в десятиэтажном доме по адресу проспект Карла Маркса, 164, прогремел рано утром 31 декабря. После взрыва обрушился один из подъездов.

Жильцов дома эвакуировали. Сразу после обрушения в больницы доставили пять человек, спустя сутки под завалами нашли шестого выжившего — одиннадцатимесячного мальчика. Его в тяжелом состоянии с многочисленными травмами перевезли в Москву. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. Судьба еще 23 человек остается неизвестной.