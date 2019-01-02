В Магнитогорске извлекли из-под завалов тела 18 погибших

На месте обрушения дома в Магнитогорске нашли тела еще двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Спасатели извлекли из-под завалов тело девочки около трех лет и мужчины", — сказал собеседник агентства.
Общее число жертв обрушения возросло до 18 человек. Ранее сообщалось о 16 погибших, в том числе об одном ребенке. Взрыв бытового газа в десятиэтажном доме по адресу проспект Карла Маркса, 164, прогремел рано утром 31 декабря. После взрыва обрушился один из подъездов.
Жильцов дома эвакуировали. Сразу после обрушения в больницы доставили пять человек, спустя сутки под завалами нашли шестого выжившего — одиннадцатимесячного мальчика. Его в тяжелом состоянии с многочисленными травмами перевезли в Москву. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. Судьба еще 23 человек остается неизвестной.
Претензии русских государей на статус преемников Римской империи, имели под собой куда более глубоки...
Неважно, какой вид за окном — лежат ли сугробы или стройными рядами стоят пальмы, — Новый год для вс...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.