Гражданина США задержали в Москве по подозрению в шпионаже

В Москве по подозрению в причастности к шпионской деятельности задержали гражданина Соединенных Штатов Америки Пола Уилана — сообщают официальные представители центра общественных связей Федеральной службы безопасности России.
"Американский гражданин Пол Уилан был задержан в Москве непосредственно при проведении шпионской акции двадцать восьмого декабря. Шпиона из США удалось задержать сотрудникам ФСБ РФ", — говорится в пресс-релизе.
По факту задержания гражданина США было инициировано уголовное производство по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации "Шпионаж". За кем или чем шпионил американец — представители ФСБ не уточняют, отмечая лишь, что в данный момент по делу проводится комплекс необходимых следственных мер.
Простому русскому человеку сложно понять американцев. Взять хотя бы наши дни. Америка се...
Высоко в Андах, между государствами Аргентина и Чили, расположилось одно из самых глубоких ледниковы...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.