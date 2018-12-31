Гражданина США задержали в Москве по подозрению в шпионаже

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В Москве по подозрению в причастности к шпионской деятельности задержали гражданина Соединенных Штатов Америки Пола Уилана — сообщают официальные представители центра общественных связей Федеральной службы безопасности России.

"Американский гражданин Пол Уилан был задержан в Москве непосредственно при проведении шпионской акции двадцать восьмого декабря. Шпиона из США удалось задержать сотрудникам ФСБ РФ", — говорится в пресс-релизе.

По факту задержания гражданина США было инициировано уголовное производство по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации "Шпионаж". За кем или чем шпионил американец — представители ФСБ не уточняют, отмечая лишь, что в данный момент по делу проводится комплекс необходимых следственных мер.