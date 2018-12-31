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Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину

Понедельник, 31 Декабря 2018 08:26
Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину Фото из открытых источников

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину. Соответствующее видео опубликовано на канале СКР на Youtube (смотрите видео ниже).

 

Виталий Чикирев заявил, что вину признает и раскаивается. Имени и фамилии убитой им девушки он не знает, пишет Ъ. Объясняя свой мотив, мужчина говорит: «Пытался ограбить ее живой».

 

Напомним, директор двух московских ресторанов Burger King Ирина Ахматова поехала в Тулу на своей машине 23 декабря и пропала. Перед поездкой она нашла через сервис BlaBlaCar попутчика, которого подобрала около станции метро «Аннино». Машину Ирины Ахматовой со скрученными номерами нашли позже под Ярославлем.

 

Как стало известно “Ъ”, Виталий Чикирев был дважды судим — оба раза за преступления сексуального характера. Перед первой судимостью он служил на Северном Кавказе в отряде спецназа внутренних войск МВД «Скиф».

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Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину

Волкова Алена Опубликовано в Происшествия   Теги BlaBlaCar убийство
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Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину. Соответствующее видео опубликовано на канале СКР на Youtube (смотрите видео ниже). Виталий…
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