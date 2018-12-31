В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома

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Взрыв бытового газа является основной версией ЧП в Магнитогорске, в результате которого обрушился подъезд жилого дома.

Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

"Наша версия бытовая. Сейчас отрабатываются все версии, но основная версия - это бытовой газ", - сказал собеседник агентства.

По последним данным, из-под завалов живыми извлечены десять человек, среди них ребенок. Двое погибли. 16 эвакуированы.

На месте обрушения проводятся поисково-спасательные работы. В них задействованы 469 человек и 66 единиц техники, в том числе от МЧС России - 339 человек и 26 единиц техники.