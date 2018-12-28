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Рыбаки застряли в реке с крокодилами на сломанной лодке

Пятница, 28 Декабря 2018 08:33
Рыбаки застряли в реке с крокодилами на сломанной лодке Фото из открытых источников

Группа австралийских рыбаков была вынуждена переждать непогоду, находясь на сломанной лодке, застрявшей посреди реки с большим количеством крокодилов. "Все, что могло пойти не так, пошло не так" — признаются рыбаки.

 

По данным сайта ABC News, происшествие имело место в регионе Северная территория двадцать шестого декабря. Мужчины 27, 29 и 37 лет решили отправиться на рыбалку на лодке, а в качестве водоема для ловли рыбы они выбрали речную систему Дэйли, известную своим невероятным количеством крокодилов.

 

"Один из нас впервые катался на лодке, и в этом не было бы ничего страшного, если бы не неприятности, которые посыпались на нас практически сразу. Для начала мы сели на мель и повредили двигатель, перегрев его. Кое-как починив мотор, мы двинулись дальше, но он снова сломался прямо посреди реки", — рассказывают австралийцы.

 

Пока судно с тремя рыбаками дрейфовало по реке, начала стремительно портиться погода — на мужчин надвигалась буря с грозой. И не следует забывать о крокодилах, которые поглядывали на рыбаков из воды и облизывались.

 

В общем, хорошо, что у рыбаков был с собой радиомаяк, активировав который, они отправили сигнал о бедствии пограничникам. Те перенаправили сигнал в полицию, и на помощь к оказавшимся в беде австралийцам выдвинулись правоохранители.

 

Правда, последним понадобилось несколько часов, чтобы отыскать рыбаков, но в итоге все завершилось благополучно. Разве что крокодилы остались голодными.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Австралия
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