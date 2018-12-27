Вооруженный ножом россиянин напал на экс-депутата Госдумы в Таиланде

Фото из открытых источников

Дмитрий Носов, депутат Государственной думы шестого созыва, дзюдоист и бронзовый призер Олимпийских игр, рассказал о нападении, которому он подвергся, находясь в Таиланде. На Носова напал россиянин, вооруженный тесаком.

Нападение произошло во время тренировки Носова на острове Пхукет. По словам экс-депутата, проявивший агрессию россиянин фотографировался с ним за несколько дней до инцидента, и даже выкладывал фото в социальных сетях. Но затем в его поведении что-то изменилось — мужчина подошел к тренирующемуся Носову и заявил, что недоволен тем, что рядом с ним тренируется его якобы девушка.

Экс-депутат пытался успокоить разъяренного мужчину, но тот был слишком возбужден, чтобы отступать, поэтому началась драка. Носов, будучи, напомним, дзюдоистом, легко "скрутил" нападавшего, а затем отпустил его с миром. Но через некоторое время мужчина вернулся и начал размахивать ножом, угрожая убийством. Злоумышленника снова скрутили, но на этот раз уже передали полиции.