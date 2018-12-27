На юго-востоке Англии прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв практически полностью разрушил жилой дом, расположенный в британском городе Андовер (графство Гэмпшир, юго-восток Англии). В результате чрезвычайного происшествия погиб как минимум один человек.
Из-за взрыва могли пострадать еще три человека — в данный момент спасатели разыскивают их. По данным британского издания Daily Star, местные власти решили перестраховаться и отдали распоряжение о проведении эвакуации жителей соседних домов. Сколько людей пришлось эвакуировать — неизвестно.
Причина сильного взрыва, из-за которого был почти полностью разрушен дом, не уточняются — полицейские и спасатели, работающие на месте ЧП, устанавливают причины взрыва непосредственно сейчас.
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