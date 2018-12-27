Четверг 27 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Возвращавшийся из клуба мужчина "заплатил" за такси почти 100 тыс
﻿

Возвращавшийся из клуба мужчина "заплатил" за такси почти 100 тыс

Четверг, 27 Декабря 2018 10:28
Возвращавшийся из клуба мужчина &quot;заплатил&quot; за такси почти 100 тыс Фото из открытых источников

Столичные правоохранители расследуют инцидент, в результате которого москвич, возвращавшийся из ночного клуба на такси, лишился денег и ценностей почти на сотню тысяч рублей. Об инциденте сообщает канал РЕН ТВ.

 

По его данным, житель Москвы возвращался из клуба "Крейзи Дейзи" двадцать третьего декабря около шести утра. Мужчина вышел из заведения, сел в автомобиль такси, который ожидал клиентов ночного клуба, и, суда по всему, отключился, а затем очнулся и обнаружил себя в незнакомом месте на окраине города, без денег, мобильного телефона и некоторых других ценностей.

 

Материальный ущерб составил восемьдесят семь тысяч рублей. По факту кражи, жертвой которой стал потерпевший, инициировано уголовное производство, полицейские занимаются поиском злоумышленника.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Такси
Интернет и СМИ
Главное за сутки
В РФ создают беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами В РФ создают беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами В Российской Федерации разрабатывается беспилотный боевой модуль, предназначенный для поражения воздушных целей — модификация артустановки "Самум". Представители Подольского электромеханического завода, на мощностях которого создается новая установка, говорят, что она может…
Ракета «Союз 2.1а» вывела на орбиту российские «Канопусы-В» Ракета «Союз 2.1а» вывела на орбиту российские «Канопусы-В» Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6 выведены на орбиты. Об этом сообщили в Роскосмосе. «Есть отделение космических аппаратов от разгонного блока», — приводит RT слова представителя госкорпорации.…
Какие перемены ждут россиян с января 2019 года? Какие перемены ждут россиян с января 2019 года? С нового года в силу вступает целый ряд законов, которые внесут изменения в жизнь россиян. Подробнее о тех, которые коснутся большинства — в нашей подборке. Изменения пенсионного законодательства Важнейшим из…
Читайте также
Москвичка взяла кредит на миллион, чтобы выйти замуж за турка Москвичка взяла кредит на миллион, чтобы выйти замуж за турка Жительница Москвы, у которой вспыхнул бурный роман с гражданином Турции, собиралась скрепить отношения с иностранцем при помощи официального брака, но т.к. родственники турка запретили ему жениться на бедных, москвичке пришлось…
Военные ВСУ убили сослуживца из-за отказа сходить за водкой - СМИ Военные ВСУ убили сослуживца из-за отказа сходить за водкой - СМИ О темной истории, итогом которой стал убитый сослуживцами военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает "Луганский информационный центр" — по его данным, вояки ВСУ расправились со своим сослуживцем за то, что он…
Анестезиолог изнасиловал трех пациенток под наркозом в Петербурге Анестезиолог изнасиловал трех пациенток под наркозом в Петербурге Анестезиолога-реаниматолога из петербургского консультативно-диагностического центра "Ювента" задержали за изнасилование нескольких пациенток, находившихся в беспомощном состоянии после наркоза. 58-летнего мужчину, члена Ассоциации анестезиологов и реаниматологов с 35-летним стажем работы, задержали после…
Тема дня
Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии

Очень часто мы слышим о том, как в европейских странах все живут прекрасно и счастливо. У всех хвата...

Фото
Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей

Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...

Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото
Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции? Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции?
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.