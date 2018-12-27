Возвращавшийся из клуба мужчина "заплатил" за такси почти 100 тыс

Столичные правоохранители расследуют инцидент, в результате которого москвич, возвращавшийся из ночного клуба на такси, лишился денег и ценностей почти на сотню тысяч рублей. Об инциденте сообщает канал РЕН ТВ.
По его данным, житель Москвы возвращался из клуба "Крейзи Дейзи" двадцать третьего декабря около шести утра. Мужчина вышел из заведения, сел в автомобиль такси, который ожидал клиентов ночного клуба, и, суда по всему, отключился, а затем очнулся и обнаружил себя в незнакомом месте на окраине города, без денег, мобильного телефона и некоторых других ценностей.
Материальный ущерб составил восемьдесят семь тысяч рублей. По факту кражи, жертвой которой стал потерпевший, инициировано уголовное производство, полицейские занимаются поиском злоумышленника.
Очень часто мы слышим о том, как в европейских странах все живут прекрасно и счастливо. У всех хвата...
Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.