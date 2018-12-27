Возвращавшийся из клуба мужчина "заплатил" за такси почти 100 тыс

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Столичные правоохранители расследуют инцидент, в результате которого москвич, возвращавшийся из ночного клуба на такси, лишился денег и ценностей почти на сотню тысяч рублей. Об инциденте сообщает канал РЕН ТВ.

По его данным, житель Москвы возвращался из клуба "Крейзи Дейзи" двадцать третьего декабря около шести утра. Мужчина вышел из заведения, сел в автомобиль такси, который ожидал клиентов ночного клуба, и, суда по всему, отключился, а затем очнулся и обнаружил себя в незнакомом месте на окраине города, без денег, мобильного телефона и некоторых других ценностей.

Материальный ущерб составил восемьдесят семь тысяч рублей. По факту кражи, жертвой которой стал потерпевший, инициировано уголовное производство, полицейские занимаются поиском злоумышленника.