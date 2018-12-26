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Суд по делу маньяка, делавшего кукол из умерших девочек, отложили

Среда, 26 Декабря 2018 12:59
Суд по делу маньяка, делавшего кукол из умерших девочек, отложили Фото из открытых источников

Старший помощник прокурора Ленинского района Нижнего Новгорода, Лариса Романова, сообщила о переносе судебного заседания по делу Анатолия Москвина — психически нездорового мужчины, который раскапывал могилы девочек, чтобы делать из тел "куклы".

 

Суд, по итогам которого Москвина могли перевести на амбулаторное лечение, был отложен из-за болезни подсудимого. Которого ранее, напомним, признали невменяемым. У мужчины обнаружилось расстройство личности, которое не позволяет ему осознавать общественную опасность своих поступков.

 

Нижегородец раскапывал могилы девочек, которым на момент смерти было от трех до двенадцати лет, извлекал тела из гробов, и изготавливал из них мумии, с которыми затем разговаривал и даже устраивал для них "праздники". Москвин говорит, что считал "кукол" своими детьми, заменявшими ему дочь, которой у него никогда не было.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Маньяк
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