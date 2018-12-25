В Москве задержали аферистов, собравших с родителей будущих футболистов около 1 млрд руб

Московские правоохранители сообщили о задержании мошенников, которые собрали с родителей детей-футболистов примерно один миллиард (!) рублей. По обвинению в масштабном мошенничестве были задержаны двое мужчин возрастом 33 и 40 лет.
По данным следствия, задержанные открыли несколько детских спортивных учреждений на территории Москвы, однако они оказались нерентабельными. Тогда мужчины решили извлекать прибыль из своего бизнеса другим путем и начали заключать с клиентами своих спортивных школ соглашения о целевых займах с фиксированным доходом.
"В рамках договоров, которые были заключены с родителями юных футболистов, мошенники привлекли деньги, которые никак не фиксировались в бухгалтерском учете. В этом году спортивные школы прекратили свою работу, однако деньги родителям никто не вернул. Потерпевшими по делу признаны около 700 граждан", — уточняет офпредставитель МВД РФ Ирина Волк.
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