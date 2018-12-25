Вторник 25 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» В Петербурге 2 раз за месяц исчез грузовик с мясной продукцией
﻿

В Петербурге 2 раз за месяц исчез грузовик с мясной продукцией

Вторник, 25 Декабря 2018 14:57
В Петербурге 2 раз за месяц исчез грузовик с мясной продукцией Фото из открытых источников

Полицейские Санкт-Петербурга зарегистрировали второе за последний месяц заявление об исчезновении фуры с мясной продукцией. На этот раз мясо исчезло по пути из Питера в Нижегородскую область.

 

В полицию, как сообщают представители Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу, обратился сотрудник местной коммерческой организации, по словам которого, грузовик с мясной продукцией пропал где-то по пути в Старую Руссу, что Нижегородской области. "Перевозчик, услугами которого воспользовалась компания, предоставил грузовой автомобиль с водителем, однако груз не был доставлен в пункт назначения", — отмечают правоохранители, добавляя, что сейчас по делу производится доследственная проверка.

 

Ранее, напомним, сообщалось о фуре с куриным фаршем, которая не доехала из Брянской области в Петербург, таинственно растворившись где-то в пути.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости СанктПетербург
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Дмитрий Медведев расширил список санкций по Украине Дмитрий Медведев расширил список санкций по Украине Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении перечня физических и юридических лиц Украины, против которых Москва вводит контрсанкции. "Список физ- и юрлиц Украины, в отношении которых вводятся…
РФ гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной РФ гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной Россия гарантирует поставку газа в Европу даже в случае отсутствия договоренностей с Украиной по транзиту. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.…
Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений РФ и Белоруссии Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений РФ и Белоруссии Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, заявил, что взаимоотношения между Москвой и Минском крайне важны. Он отметил, что РФ является ключевым внешним партнером Беларуси.…
Читайте также
Москвичка взяла кредит на миллион, чтобы выйти замуж за турка Москвичка взяла кредит на миллион, чтобы выйти замуж за турка Жительница Москвы, у которой вспыхнул бурный роман с гражданином Турции, собиралась скрепить отношения с иностранцем при помощи официального брака, но т.к. родственники турка запретили ему жениться на бедных, москвичке пришлось…
Военные ВСУ убили сослуживца из-за отказа сходить за водкой - СМИ Военные ВСУ убили сослуживца из-за отказа сходить за водкой - СМИ О темной истории, итогом которой стал убитый сослуживцами военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает "Луганский информационный центр" — по его данным, вояки ВСУ расправились со своим сослуживцем за то, что он…
В Ставрополе уничтожили боевиков ИГИЛ, готовивших теракт В Ставрополе уничтожили боевиков ИГИЛ, готовивших теракт Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщает об уничтожении ячейки "Исламского государства"*, действовавшей в Ставрополе. В ходе спецоперации боевики начали стрелять по сотрудникам ФСБ и были ликвидированы ответным огнем.…
Тема дня
Россия и Франция схлестнулись в битве Россия и Франция схлестнулись в битве

Внешняя политика всех без исключения больших государств направлена на распространение влияния на гос...

Фото
Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей

Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...

Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Путин поведал миру о новых союзниках России Путин поведал миру о новых союзниках России
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека
Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами
Илон Маск открыл тестовый скоростной туннель под Лос-Анджелесом Илон Маск открыл тестовый скоростной туннель под Лос-Анджелесом
Украина нацелилась уничтожить Керченский мост? Украина нацелилась уничтожить Керченский мост?
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.