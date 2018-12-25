В Петербурге 2 раз за месяц исчез грузовик с мясной продукцией

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Полицейские Санкт-Петербурга зарегистрировали второе за последний месяц заявление об исчезновении фуры с мясной продукцией. На этот раз мясо исчезло по пути из Питера в Нижегородскую область.

В полицию, как сообщают представители Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу, обратился сотрудник местной коммерческой организации, по словам которого, грузовик с мясной продукцией пропал где-то по пути в Старую Руссу, что Нижегородской области. "Перевозчик, услугами которого воспользовалась компания, предоставил грузовой автомобиль с водителем, однако груз не был доставлен в пункт назначения", — отмечают правоохранители, добавляя, что сейчас по делу производится доследственная проверка.

Ранее, напомним, сообщалось о фуре с куриным фаршем, которая не доехала из Брянской области в Петербург, таинственно растворившись где-то в пути.