Три человека погибли в результате атаки на МИД Ливии

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Теракт в Ливии — неизвестные злоумышленники атаковали здание министерства иностранных дел государства, расположенное в Триполи. В результате взрыва, который устроил террорист-смертник у здания МИД, погибли по меньшей мере три человека.

Еще около десяти человек получили ранения разной степени тяжести — об этом сообщили официальные представители ливийского министерства здравоохранения.

Террористов, напавших на здание МИД Ливии, было, по данным канала Sky News Arabia, семеро. Один из них подорвал себя, еще одного удалось застрелить сотрудникам службы безопасности. Что стало с остальными нападавшими — неизвестно, но сообщается, что в данный момент атакованное здание контролируется правоохранителями.