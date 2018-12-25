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Бандиты расстреляли бизнесмена ради двух пакетов с фруктами

Вторник, 25 Декабря 2018 14:05
Бандиты расстреляли бизнесмена ради двух пакетов с фруктами Фото из открытых источников

На юге столицы произошло ограбление, потрясшее своей дерзостью даже бывалых оперативников — бандиты напали на мужчину и едва не убили его, чтобы забрать у него два пакета с фруктами. В интернете появилась видеозапись инцидента (смотрите ниже), сделанная камерами уличного наблюдения.

 

На кадрах, предоставленных каналом РЕН ТВ, видно, как четверо неизвестных граждан подбегают к припаркованному на стоянке автомобилю "Хонда", в котором пытается спрятаться пострадавший, разбивают стекло машины молотками, стреляют мужчине в лицо из травматического пистолета, бьют его, а затем убегают, прихватив с собой два пакета с фруктами, которые лежали в салоне.

 

Правоохранители, проанализировавшие записи с камер наблюдения, говорят, что бандиты, судя по всему, хорошо подготовились к своей "спецоперации". Это указывает на то, что их целью должна была стать крупная сумма денег, а не фрукты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости фрукты
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