Загадочная смерть бросила тень на владельца «Нореба»

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Депутат камчатского заксобрания, предприниматель Валерий Воробьев 18 декабря 2018 года найден мертвым в Москве. Некоторые СМИ выдвинули версию самоубийства, однако в рыболовной отрасли убеждены в том, что имело место убийство, пишет Infox.ru.

Воробьев был совладельцем рыболовной компании «Акрос», которая является частью холдинга «Норебо». Компания имеет многомиллиардную выручку, поэтому предположения о наличии у бизнесмена финансовых трудностей выглядят нелепо. С 1992 по 2011 гг. он руководил ЗАО «Акрос», которое поглотил «Норебо».

Главный акционер холдинга Виталий Орлов многие годы пытается заполучить 33%-ную долю у своего бывшего компаньона Александра Тугушева. Последний подал в Высокий суд Лондона и по его решению активы «Нореба» были арестованы. Данная судебная тяжба грозит Орлову разглашением череды скандальных фактов и может стать для него настоящей катастрофой.

Дело в том, что «Норебо» экспортирует рыбу по заниженным ценам. Как пишут СМИ, это связано с использованием коммерческих «прокладок», которые помогают избежать уплаты различных налогов.

И в момент, когда Орлов встал на грань краха, погибает ценнейший свидетель по делу. Заинтересует ли данная смерть российские правоохранительные органы?