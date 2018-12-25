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Загадочная смерть бросила тень на владельца «Нореба»

Вторник, 25 Декабря 2018 13:44
Загадочная смерть бросила тень на владельца «Нореба» Фото из открытых источников

Депутат камчатского заксобрания, предприниматель Валерий Воробьев 18 декабря 2018 года найден мертвым в Москве. Некоторые СМИ выдвинули версию самоубийства, однако в рыболовной отрасли убеждены в том, что имело место убийство, пишет Infox.ru.

 

Воробьев был совладельцем рыболовной компании «Акрос», которая является частью холдинга «Норебо». Компания имеет многомиллиардную выручку, поэтому предположения о наличии у бизнесмена финансовых трудностей выглядят нелепо. С 1992 по 2011 гг. он руководил ЗАО «Акрос», которое поглотил «Норебо».

 

Главный акционер холдинга Виталий Орлов многие годы пытается заполучить 33%-ную долю у своего бывшего компаньона Александра Тугушева. Последний подал в Высокий суд Лондона и по его решению активы «Нореба» были арестованы. Данная судебная тяжба грозит Орлову разглашением череды скандальных фактов и может стать для него настоящей катастрофой.

 

Дело в том, что «Норебо» экспортирует рыбу по заниженным ценам. Как пишут СМИ, это связано с использованием коммерческих «прокладок», которые помогают избежать уплаты различных налогов.

 

И в момент, когда Орлов встал на грань краха, погибает ценнейший свидетель по делу. Заинтересует ли данная смерть российские правоохранительные органы?

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Волкова Алена Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Смерть
Интернет и СМИ
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