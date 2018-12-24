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В МЧС не подтвердили падение метеорита в Хабаровском крае

Понедельник, 24 Декабря 2018 15:29
В МЧС не подтвердили падение метеорита в Хабаровском крае Фото из открытых источников

В Хабаровском крае не фиксировалось падение метеорита, а все соответствующие слухи лишены реальных оснований — заявили сегодня представители Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, отметив, что перекрытие русла реки Бурея произошло из-за обвала грунта, а не в результате падения небесного тела.

 

Специалисты МЧС, как сообщает Федеральное агентство новостей, тщательно обследовали местность в районе перекрытого русла, и не обнаружили никаких признаков падения метеорита. Причина перекрытия русла реки — это, по словам специалистов МЧС, обвал грунта.

 

Опасности затопления населенных пунктов нет, поэтому режим чрезвычайной ситуации было решено не объявлять (сообщения о возможности введения режима ЧС, со ссылкой на главу Верхнебуреинского района Алексея Маслова, появились в СМИ ранее).

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости метеорит
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