В МЧС не подтвердили падение метеорита в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае не фиксировалось падение метеорита, а все соответствующие слухи лишены реальных оснований — заявили сегодня представители Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, отметив, что перекрытие русла реки Бурея произошло из-за обвала грунта, а не в результате падения небесного тела.

Специалисты МЧС, как сообщает Федеральное агентство новостей, тщательно обследовали местность в районе перекрытого русла, и не обнаружили никаких признаков падения метеорита. Причина перекрытия русла реки — это, по словам специалистов МЧС, обвал грунта.

Опасности затопления населенных пунктов нет, поэтому режим чрезвычайной ситуации было решено не объявлять (сообщения о возможности введения режима ЧС, со ссылкой на главу Верхнебуреинского района Алексея Маслова, появились в СМИ ранее).