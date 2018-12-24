Бизнесвумен зарезала свою девушку в Подмосковье

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Жительницу подмосковного населенного пункта Железнодорожный задержали по обвинению в убийстве сожительницы. Подозреваемая в убийстве женщины, как сообщает канал РЕН ТВ, является гендиректором одной из коммерческих структур.

По данным следствия, убийство произошло двадцать второго декабря. Женщины, которые состояли в интимных отношениях, распивали спиртные напитки, и в процессе поссорились. Да так, что одна из них взяла нож и смертельно ранила свою подругу.

Первая версия, которую рассматривали правоохранители — суицид. Однако расследование показало, что имел место факт убийства, по подозрению в котором была задержана сожительница убитой, директор одной из фирм. В данный момент следствие по делу продолжается.