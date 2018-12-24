В Москве двое 20-летних парней пошли на преступление ради шаурмы

Дерзкое ограбление киоска с шаурмой, осуществленное ради добычи на сумму в одну тысячу рублей, раскрыли московские правоохранители, которые задержали двух парней, напавших на торговую точку.
Инцидент произошел в Москве утром двадцать третьего декабря. Два парня 1998-го года рождения подбежали к киоску, расположенному в Панкратьевском переулке, избили продавца и скрылись, прихватив с собой шаурму на тысячу рублей.
Полиция, к которой за помощью обратился ограбленный и получивший телесные повреждения торговец, сработала оперативно — злоумышленников удалось задержать по горячим следам. По факту преступления инициировано уголовное производство, задержанные подозреваемые дают признательные показания.
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