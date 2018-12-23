Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168 человек

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Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, достигло 168 человек. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

Как уточняет агентство, 745 человек пострадали, 30 числятся пропавшими без вести. По словам Сутопо Пурво Нугрохо, в результате удара стихии разрушены сотни домов и зданий, ведется эвакуация пострадавших.

Цунами обрушилось на западное побережье Индонезии в субботу, в 21:27 по местному времени (17:27 мск), сообщало агентство Синьхуа.