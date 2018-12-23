Воскресенье 23 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168 человек

Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168 человек

Воскресенье, 23 Декабря 2018 10:26
Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168 человек Фото из открытых источников

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, достигло 168 человек. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

 

Как уточняет агентство, 745 человек пострадали, 30 числятся пропавшими без вести. По словам Сутопо Пурво Нугрохо, в результате удара стихии разрушены сотни домов и зданий, ведется эвакуация пострадавших.

 

Цунами обрушилось на западное побережье Индонезии в субботу, в 21:27 по местному времени (17:27 мск), сообщало агентство Синьхуа.

Яндекс.Дзен

Иванов Дмитрий Опубликовано в Происшествия  
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168 человек Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168 человек Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, достигло 168 человек. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий…
США выделят Украине $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе США выделят Украине $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе США выделят ВМС Украины 10 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе, где в ноябре российские пограничники задержали украинские военные корабли, сообщает РИА Новости со ссылкой…
МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили В ведомстве предлагают предоставить полицейским право вскрывать автомобили, если там находятся подозреваемый, ребенок без присмотра или есть угроза теракта. Подобные поправки уже предлагались Госдумой в 2017 году. МВД России подготовило…
Читайте также
Москвичка взяла кредит на миллион, чтобы выйти замуж за турка Москвичка взяла кредит на миллион, чтобы выйти замуж за турка Жительница Москвы, у которой вспыхнул бурный роман с гражданином Турции, собиралась скрепить отношения с иностранцем при помощи официального брака, но т.к. родственники турка запретили ему жениться на бедных, москвичке пришлось…
В Ставрополе уничтожили боевиков ИГИЛ, готовивших теракт В Ставрополе уничтожили боевиков ИГИЛ, готовивших теракт Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщает об уничтожении ячейки "Исламского государства"*, действовавшей в Ставрополе. В ходе спецоперации боевики начали стрелять по сотрудникам ФСБ и были ликвидированы ответным огнем.…
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Магадане Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Магадане Пожар, вспыхнувший в частном секторе города Магадан, унес жизни двоих детей — сообщают официальные представители Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Магаданской области. "Девятнадцатого декабря на пульт пожарно-спасательной службы Магадана…
Тема дня
После ухода из Сирии США развязывают войну в Латинской Америке? После ухода из Сирии США развязывают войну в Латинской Америке?

Как я уже писал ренее, после того, как американский чиновник подтвердил, что в рамках решения презид...

Фото
Фингалова пещера открывает свои тайны Фингалова пещера открывает свои тайны

Фингалова пещера - это известная морская пещера расположенная в Шотландии. Она вымыта морской водой ...

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей
Путин поведал миру о новых союзниках России Путин поведал миру о новых союзниках России
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.