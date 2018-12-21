В Сербии поезд снёс школьный автобус, есть жертвы

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие в Сербии — пассажирский поезд протаранил школьный автобус в окрестностях города Ниша, что на юге страны. В результате аварии погибли три человека, еще двадцать два получили травмы разной степени тяжести.

По данным представителей сербских правоохранительных органов, инцидент произошел сегодня рано утром, недалеко от населенного пункта Донье-Меджурово. Конкретные причины ДТП устанавливают компетентные специалисты, работающие на месте прямо сейчас.

"Три человека погибли, еще два с лишним десятка ранены. Состояние как минимум шестерых пострадавших — критическое, сейчас за их жизни борются врачи", — заявляют спасатели, направленные к месту трагедии.