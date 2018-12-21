Военные ВСУ убили сослуживца из-за отказа сходить за водкой - СМИ

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О темной истории, итогом которой стал убитый сослуживцами военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает "Луганский информационный центр" — по его данным, вояки ВСУ расправились со своим сослуживцем за то, что он отказался идти за водкой.

Инцидент, по уточненной информации, имел место на базе пятьдесят третьей отдельной механизированной бригады украинских Вооруженных сил, в районе Тошковки.

Официальный представитель генеральной прокуратуры Луганской народной республики Кирилл Белов заявил, что ВСУ пытались скрыть истинную причину смерти военнослужащего и выдать события за последствия дезертирства. Но правда выглядит куда более шокирующе — бойца ВСУ убили свои же, когда он отказался принести им бутылку спиртного.