Москвичка взяла кредит на миллион, чтобы выйти замуж за турка

Жительница Москвы, у которой вспыхнул бурный роман с гражданином Турции, собиралась скрепить отношения с иностранцем при помощи официального брака, но т.к. родственники турка запретили ему жениться на бедных, москвичке пришлось взять кредит на миллион.
Оформив кредит, 29-летняя женщина передала деньги жениху через таксиста (!), ну и, само-собой, осталась ни с чем. Мошенничество, жертвой которого стала женщина, было столь дерзким, что правоохранители только развели руками — найти турка будет очень непросто, если вообще возможно.
"Для того, чтобы задобрить дядушку жениха, который запретил ему свататься к бедным, Алина взяла кредит на миллион рублей и отдала деньги турку через таксиста", — пишет телеграм-канал Mash, не уточняя, как доверчивой женщине вообще выдали кредит на такую сумму.
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