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Москвичка взяла кредит на миллион, чтобы выйти замуж за турка

Четверг, 20 Декабря 2018 14:13
Москвичка взяла кредит на миллион, чтобы выйти замуж за турка Фото из открытых источников

Жительница Москвы, у которой вспыхнул бурный роман с гражданином Турции, собиралась скрепить отношения с иностранцем при помощи официального брака, но т.к. родственники турка запретили ему жениться на бедных, москвичке пришлось взять кредит на миллион.

 

Оформив кредит, 29-летняя женщина передала деньги жениху через таксиста (!), ну и, само-собой, осталась ни с чем. Мошенничество, жертвой которого стала женщина, было столь дерзким, что правоохранители только развели руками — найти турка будет очень непросто, если вообще возможно.

 

"Для того, чтобы задобрить дядушку жениха, который запретил ему свататься к бедным, Алина взяла кредит на миллион рублей и отдала деньги турку через таксиста", — пишет телеграм-канал Mash, не уточняя, как доверчивой женщине вообще выдали кредит на такую сумму.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Кредит
Интернет и СМИ
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