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Американец чуть не погиб от пули охотника за снежным человеком

Четверг, 20 Декабря 2018 12:45
Американец чуть не погиб от пули охотника за снежным человеком Фото из открытых источников

Охотник на снежного человека, обосновавшийся на территории американского штата Монтана, представляет собой серьезную опасность, так как начинает стрелять во все, что считает похожим на йети. Недавно, например, он чуть было не убил мужчину, который отправился в лес потренироваться в стрельбе.

 

Инцидент произошел шестнадцатого декабря на территории округа Льюис-энд-Кларк. Местный житель пошел в лес пострелять по мишеням, однако в какой-то момент сам превратился в мишень.

 

"Недалеко от меня остановился черный Ford F-150, из него вышел мужчина и открыл по мне огонь. Я отчетливо слышал, как две пули просвистели буквально в сантиметрах от меня, то есть, он только чудом меня не убил. Я спрятался за деревьями, но он продолжил стрелять. Когда стало тихо, я выбежал и взял атаковавшего меня человека на мушку", — рассказывает американец, которого приняли за снежного человека.

 

Мужчина из черного "Форда", на которого нацелился "йети", заявил, что открыл огонь просто потому, что ему показалось, что он видит снежного человека.

 

"Извините, но я начинаю стрелять каждый раз, когда мне кажется, что я вижу снежного человека. Вам следовало бы носить оранжевый жилет, чтобы я не застрелили вас в следующий раз", — пояснил охотник на йети и уехал.

 

Рассказ обстрелянного мужчины выглядел столь невероятно, что полицейские не поверили ему. Но когда через пару дней на охотника на йети пожаловался еще кто-то, стражам порядка стало ясно, что жители Льюис-энд-Кларка в серьезной опасности. Местный шериф говорит, что охотника нужно поймать, пока он не убил кого-то.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости снежный человек
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