Оборудование почти на 15,5 млн рубл украли со стройплощадки в Москве

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Московские правоохранители расследуют кражу дорогостоящего строительного оборудования, имевшую место на юго-западе столицы. Стоимость похищенного оборудования, как уточняют представители ГУ МВД РФ по Москве, составляет почти пятнадцать с половиной миллионов рублей.

"С заявлением в полицию обратился гендиректор одной из строительных организаций, который сообщил, что по адресу Боровское шоссе 19 произошла кража оборудования на 15 млн и 413 тысяч рублей. Неизвестные злоумышленники похитили, в частности, два козловых крана, пять перфораторов, две лебедки, три отбойных молотка, а также множество других инструментов", — говорят в главке столичной полиции.

По факту кражи в особо крупном размере было инициировано уголовное производство по пункту "б" четвертой части сто пятьдесят восьмой статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, ведется следствие.