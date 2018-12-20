Оборудование почти на 15,5 млн рубл украли со стройплощадки в Москве

Московские правоохранители расследуют кражу дорогостоящего строительного оборудования, имевшую место на юго-западе столицы. Стоимость похищенного оборудования, как уточняют представители ГУ МВД РФ по Москве, составляет почти пятнадцать с половиной миллионов рублей.
"С заявлением в полицию обратился гендиректор одной из строительных организаций, который сообщил, что по адресу Боровское шоссе 19 произошла кража оборудования на 15 млн и 413 тысяч рублей. Неизвестные злоумышленники похитили, в частности, два козловых крана, пять перфораторов, две лебедки, три отбойных молотка, а также множество других инструментов", — говорят в главке столичной полиции.
По факту кражи в особо крупном размере было инициировано уголовное производство по пункту "б" четвертой части сто пятьдесят восьмой статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, ведется следствие.
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